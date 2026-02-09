La Selección de Guatemala busca organizar al menos un partido amistoso para la fecha FIFA del mes de marzo. Desde la Federación están trabajando para que los dirigidos por Luis Fernando Tena tengan actividad y no dejen pasar una buena oportunidad para sumar minutos.

En la Azul y Blanco le dan mucha importancia al ranking FIFA. Este muchas veces define cómo se arman ciertos bombos de las competencias Concacaf. Además, desde la llegada de Tena, Guatemala ha ido en alza. Por eso, intentarán jugar un amistoso para obtener un buen resultado y seguir escalando.

La carta que recibió la Federación de Guatemala desde Estados Unidos

En medio de este deseo de la FFG, desde Estados Unidos llegó una carta a las oficinas de la Federación. Según la información de La Pizarra GT, esta era de las asociaciones que quieren que el equipo chapín dispute partidos amistosos en suelo norteamericano.

ver también “No funcionará”: confirman en Guatemala la noticia que nadie quería escuchar sobre la llegada del VAR a la Liga Nacional

Precisamente, esta carta hacía alusión a que Nueva Jersey es un lugar seguro en medio de este contexto de deportaciones. En esta ciudad Guatemala ha sumado varios juegos amistosos y ha sabido llevar un buen marco ante la presencia de muchos chapines en Estados Unidos.

Ahora, teniendo en cuenta que desde el territorio norteamericano se ofrecieron, Guatemala podría tener un encuentro amistoso allí para el mes de marzo. En las últimas horas, el periodista Juan Carlos Gálvez reveló que podría haber un juego contra la Selección de Honduras.

De esta manera, la Bicolor podría luchar por los puntos en el ranking contra la H. De ganar, significaría una gran noticia para el futuro de Tena en el seleccionado chapín con respecto a diferentes competencias. Actualmente, Guatemala se encuentra en el puesto 94 después de haber iniciado el 2025 en la posición 106.

Publicidad