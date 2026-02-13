Estuvieron jugando en el extranjero y ahora llegan como fichajes estrellas a la Liga de El Salvador

Con la mirada puesta en el Clausura 2026, el FAS continúa moviendo sus piezas para afrontar un semestre que exigirá el máximo rendimiento. Los tigrillos, instalados en los primeros puestos de la tabla, saben que la combinación de liga y copa demandará mayor profundidad de plantel y competencia interna en todas las líneas.

La directiva santaneca anunció la incorporación del delantero Diego Grande, quien llega procedente del San Francisco Glens, club que compite en la Premier Development League de Estados Unidos. Se trata de una liga reconocida por su carácter formativo y por proyectar talento joven hacia escenarios más competitivos.

Grande se desempeña como atacante y tendrá la misión de aportar gol y movilidad ofensiva a un equipo que ya cuenta con variantes en el frente de ataque. Su llegada no garantiza titularidad automática; por el contrario, deberá ganarse el puesto a base de rendimiento y adaptación al esquema del cuerpo técnico.

El segundo movimiento en el mercado es el arribo del volante Josué Cartagena, proveniente del Los Angeles Force, conjunto que milita en la National Independent Soccer Association. Cartagena aterriza en Santa Ana con la responsabilidad de fortalecer el mediocampo y ofrecer equilibrio entre recuperación y salida con balón.

Antes de estas incorporaciones, los únicos fichajes confirmados por FAS eran Elmer Bonilla y el mexicano Juan Vega, por lo que la llegada de Grande y Cartagena amplía notablemente las alternativas del entrenador. El mensaje es claro: el club quiere competir en todos los frentes y no dejar detalles al azar.

Con estas piezas, el cuadro santaneco apuesta por un mayor fondo de banquillo y una plantilla más robusta para encarar el calendario cargado. En un torneo donde la regularidad será determinante, FAS entiende que la profundidad puede marcar la diferencia entre ser protagonista o quedarse a mitad de camino.