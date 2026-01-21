Nathan Ordaz suena fuerte en Cruz Azul: la respuesta desde México que desata una novela por el fichaje del salvadoreño

Cruz Azul aprovecha el parón de la Liga MX, provocado por los compromisos amistosos de la Selección de México ante Panamá y Bolivia, para analizar posibles refuerzos de cara al Clausura 2026. En ese contexto, el conjunto celeste habría volteado su mirada hacia Centroamérica, explorando alternativas que puedan potenciar su frente ofensivo.

Según informó David Espinosa, colaborador de Fox Sports México, incluso Matteo Moretto de Marca, la Máquina habría comenzado a sondear al delantero Nathan Ordaz, futbolista de triple nacionalidad: estadounidense, mexicano por su padre y salvadoreño por su madre. La noticia generó un fuerte impacto, especialmente en El Salvador, donde rápidamente se instaló como tema de conversación.

Sin embargo, el rumor perdió fuerza en cuestión de horas. Otros medios mexicanos ampliaron la información y enfriaron la posibilidad, señalando que el supuesto interés no pasó de ser una especulación inicial sin avances concretos entre las partes involucradas.

La novela de Nathan Ordaz y Cruz Azul

De acuerdo con el diario RÉCORD, no existe un interés real de Cruz Azul por fichar a Ordaz en este mercado. El atacante del LAFC no figura actualmente en los planes de la directiva celeste, descartando así una negociación formal para el torneo que se avecina.

Mientras tanto, el seleccionado de El Salvador continúa enfocado en su presente con Los Ángeles FC, donde sigue trabajando con normalidad y manteniendo un nivel que le ha permitido llamar la atención fuera de la MLS, aunque sin movimientos inmediatos en su futuro.

A pesar de que por ahora no tiene planificado cambiar de aires, el buen rendimiento de Nathan Ordaz mantiene abiertas las puertas para que más adelante pueda dar el salto desde la MLS hacia otro destino, ya sea en México u otro mercado que apueste por su proyección ofensiva.

