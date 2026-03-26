“Nada ni nadie”: Edgar Medrano es tajante con su situación con FAS y su posible salida a Isidro Metapán

El delantero Edgar Medrano salió al paso de los rumores y utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de compromiso con C.D. FAS, en medio de la incertidumbre que rodea al club santaneco.

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Las especulaciones sobre una posible salida del atacante tomaron fuerza en las últimas horas, luego de que trascendiera su intención de rescindir contrato ante los problemas internos que atraviesa la institución.

Sin embargo, su publicación trajo un aire de tranquilidad a la afición, que había mostrado preocupación por la posible marcha de una de sus principales figuras ofensivas en el equipo.

El nombre de Medrano también ha sido vinculado con A.D. Isidro Metapán, club que habría presentado una oferta económica concreta para hacerse con sus servicios, en lo que sería un movimiento de alto impacto por tratarse de un rival directo de los tigrillos.

Un entorno cargado de rumores

El contexto en FAS no ha sido el más estable, ya que varios jugadores aún no tienen claridad sobre sus renovaciones o extensiones de contrato, generando inquietud tanto en el vestuario como en la dirigencia.

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Desde el entorno del club, incluso se habla de que algunos de estos rumores podrían tener la intención de desestabilizar al equipo, que busca mantenerse enfocado en lo deportivo y evitar distracciones en un momento clave de la temporada.