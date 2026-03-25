Edgar Medrano, con un pie fuera de FAS: el archirrival que ofertó para robárselo en medio del Torneo Clausura 2026

El mercado de fichajes comienza a moverse con fuerza y uno de los nombres que genera ruido es el del delantero Edgar Medrano, quien actualmente se encuentra a un paso de ser agente libre tras tomar la sorpresiva decisión de rescindir su contrato con C.D. FAS.

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La posible salida del atacante ha causado impacto tanto dentro como fuera del entorno tigrillo, considerando que se trataba de una de las figuras ofensivas del equipo. Sin embargo, su decisión parece estar ligada a la búsqueda de estabilidad en medio de un panorama incierto en el club en este Torneo Clausura 2026.

A pesar de que aún no es oficial su desvinculación, Medrano no ha tardado en despertar el interés de otros equipos. De hecho, el delantero ya cuenta con dos ofertas formales sobre la mesa para firmar un precontrato, lo que podría definir su futuro en los próximos días.

El acérrimo rival quiere a Edgar Medrano

Uno de los clubes que ha mostrado mayor interés es A.D. Isidro Metapán, institución que ya presentó una propuesta económica concreta con el objetivo de asegurar los servicios del goleador y reforzar su plantel, algo que sería un bombazo tomando en cuenta que son uno de los acérrimos rivales de los tigrillos.

La situación de Medrano se da en medio de un contexto complicado en FAS, donde varios jugadores aún no han recibido información clara sobre renovaciones o posibles extensiones de contrato, generando inquietud en el vestuario.

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Ante este escenario, Edgar Medrano optaría por tomar el control de su futuro y no esperar definiciones. Su decisión refleja la realidad que atraviesa el club, mientras el delantero se perfila como uno de los nombres más atractivos en el mercado salvadoreño.

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