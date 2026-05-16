Yamil Bukele quita autoridad la Comisión de Licencias con la solicitud de Firpo

Bukele se une a la polémica, pero es tajante con su decisión.

La polémica alrededor del uso de graderíos temporales en el estadio Sergio Torres de Usulután continúa generando reacciones previo a la semifinal de vuelta entre Luis Ángel Firpo y Águila, y este sábado quien se pronunció fue el presidente de la Fesfut, Yamil Bukele, dejando clara su postura sobre la prioridad que debe existir en este tipo de eventos deportivos.

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El dirigente utilizó su cuenta oficial en X para referirse a la controversia surgida tras la solicitud presentada por Firpo para ampliar la capacidad del estadio mediante estructuras móviles. Bukele enfatizó que la decisión inicial de no autorizar los graderíos estuvo basada estrictamente en proteger la integridad de los aficionados.

Bukele se mantiene firme

“La seguridad de nuestra afición siempre estará por encima de cualquier interés”, expresó Bukele en su publicación, remarcando que las autoridades de El Salvador actuaron bajo criterios preventivos luego de las evaluaciones realizadas sobre las condiciones de las estructuras temporales.

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Además, el expresidente del INDES defendió la postura tomada por las entidades encargadas de supervisar el evento y aseguró que las decisiones deben tomarse con responsabilidad. “Entendemos las molestias que esta decisión pueda generar, pero creemos firmemente que prevenir y actuar con responsabilidad es lo correcto”, añadió el dirigente, en medio del intenso debate generado entre aficionados y sectores vinculados al fútbol salvadoreño.

Horas antes del pronunciamiento de Bukele, la Federación Salvadoreña de Fútbol informó que finalmente sí otorgó un permiso provisional para el uso de los graderíos móviles, luego de que el cuadro pampero presentara una revisión formal y argumentara haber corregido las observaciones señaladas previamente por la Comisión de Protección Civil Municipal.

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El duelo entre Firpo y Águila ha despertado enorme expectativa en Usulután, donde se espera un estadio completamente lleno para definir a uno de los finalistas del Clausura 2026. Sin embargo, la controversia por la seguridad y la habilitación de las estructuras temporales ha agregado tensión adicional a una serie que ya se vive con intensidad tanto dentro como fuera del terreno de juego.