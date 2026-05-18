Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla están a 180 minutos de coronarse en la Liga MX. Además del prestigio deportivo, Pumas busca adjudicarse la millonaria recompensa que otorga la liga al monarca del torneo.

Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla se encuentran a las puertas de sumar un nuevo hito en sus carreras. Tras ser determinantes en la clasificación ante Pachuca, el guardameta costarricense, el volante panameño y los Pumas de la UNAM disputarán la final del Torneo Clausura 2026 frente a Cruz Azul.

En la serie definitiva del fútbol mexicano no solo está en juego el trofeo y la oportunidad de romper la extensa sequía de títulos del cuadro universitario, sino también un importante incentivo económico.

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Botín millonario para el campeón de México

El ganador de la llave no solo levantará el trofeo fabricado en plata pura ni se conformará con el boleto directo a la próxima edición de la Concacaf Champions Cup.

El equipo que se consagre campeón de la Liga MX asegura un premio que ronda los 4.1 millones de dólares, cifra que supera los 70 millones de pesos mexicanos. Por su parte, la escuadra que resulte subcampeona ingresará a sus arcas un monto cercano a los 2 millones de dólares.

Los Pumas de Keylor Navas jugarán por un premio de 4.1 millones de dólares (Getty Images).

Es habitual que una parte considerable de este premio otorgado por la organización, sumado a los altos ingresos generados por concepto de taquilla y derechos de transmisión durante la fase final, sea destinada por la directiva para repartir bonos económicos entre la plantilla de jugadores y el cuerpo técnico por haber alcanzado el objetivo.

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A la espera de la programación oficial

Para que Keylor Navas, Adalberto Carrasquilla y los Pumas logren acceder a este premio y al título nacional, deberán superar a la “Máquina” en una serie a ida y vuelta.

Los encuentros de la Gran Final están estipulados para disputarse el jueves 21 de mayo para el juego de ida (con Cruz Azul actuando como local) y el domingo 24 de mayo para el duelo de vuelta, donde Pumas cerrará la eliminatoria en el Estadio Olímpico Universitario.

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Se espera que en el transcurso de este lunes, la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX confirmen de manera oficial los horarios exactos para definir al nuevo monarca del Clausura 2026.

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En síntesis

El equipo que conquiste el campeonato del torneo se embolsará un premio aproximado de 4.1 millones de dólares.

Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla buscarán su primer título en el fútbol mexicano liderando a la escuadra de la UNAM frente a Cruz Azul.

La serie final está programada para el jueves 21 y domingo 24 de mayo, a la espera de que la Liga MX oficialice los horarios de transmisión.