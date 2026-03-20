Aficionados de FAS toman decisión desesperada ante la crisis económica del club

En medio de una profunda crisis económica, la historia de C.D. FAS suma un capítulo que trasciende lo deportivo y se instala en lo emocional. Cuando las dificultades financieras amenazan la estabilidad del club, su afición ha decidido dar un paso al frente con una iniciativa que ya es considerada histórica.

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Lejos de quedarse en la crítica o la preocupación en redes sociales, seguidores tanto en El Salvador como en Estados Unidos han impulsado el movimiento “Apoyo a CD FAS”, una campaña que busca recaudar fondos para ayudar directamente al equipo en uno de sus momentos más delicados.

El objetivo es claro: contribuir al pago de planillas y compromisos con los jugadores, en un intento por aliviar la carga económica que atraviesa la institución. Se trata de una acción concreta que refleja el nivel de compromiso y lealtad de una de las hinchadas más representativas de la región.

Lo más llamativo de esta iniciativa es que no surge desde la dirigencia. El club no ha solicitado públicamente este respaldo, lo que convierte la acción en un gesto completamente espontáneo, nacido desde el corazón de la grada y potenciado por la organización en redes sociales.

El movimiento ha logrado transformar la preocupación en acción, demostrando que el vínculo entre el equipo y su gente va mucho más allá de los resultados. La afición ha entendido que este es un momento clave y ha decidido convertirse en protagonista de la solución.

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Ahora, la expectativa está puesta en que los recursos recaudados lleguen pronto a las arcas del club y permitan encontrar un necesario equilibrio financiero. En tiempos donde los números preocupan, FAS encuentra en su gente un respaldo que vale más que cualquier resultado en la cancha.

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