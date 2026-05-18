Jafet Soto revela un giro inesperado con el fichaje de Fernando Lesme que lo aleja de Herediano: “Lo tenía vendido”

Cuando parecía que Fernando Lesme estaría listo para defender a Herediano el próximo torneo, todo indica que hay cambio de planes.

En abril se confirmó que Fernando Lesme se perdería el resto del Clausura 2026 con Liberia, luego de sufrir una ruptura de tendones que lo dejó fuera de competencia en la recta final del torneo.

Recordemos que el delantero paraguayo tenía un acuerdo con el Club Sport Herediano para incorporarse el próximo semestre como agente libre.

Sin embargo, Jafet Soto reveló un giro inesperado en torno a su fichaje, situación que podría cambiar el panorama de su llegada al cuadro florense.

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¿Por qué Fernando Lesme podría no llegar a Herediano?

En entrevista con el periodista Yashin Quesada, Jafet Soto reveló que Fernando Lesme es un jugador que sigue perteneciendo a Herediano, aunque su llegada al club para el próximo torneo ya no está completamente asegurada.

Jafet Soto explicó que el delantero paraguayo “ya estaba vendido”, dando a entender que existía una negociación avanzada para transferirlo a otro equipo antes de sufrir su lesión.

“Lesme es nuestro pero no es seguro que llegue al Herediano, ya lo tenía vendido pero se nos lesionó”, compartió Jafet Soto junto al periodista Yashin Quesada.

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Fernando Lesme con Liberia

Sin embargo, la ruptura de tendones que sufrió Lesme cambió por completo el panorama. La lesión frenó los planes que había alrededor del atacante y ahora en Herediano analizan cuál será el siguiente paso con respecto al futuro del futbolista.

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Datos claves

Fernando Lesme tenía un acuerdo para llegar a Herediano , pero su fichaje ya no está completamente asegurado.

, pero su fichaje ya no está completamente asegurado. Jafet Soto reveló que el jugador “ya estaba vendido” , dando a entender que existía una negociación avanzada para transferirlo a otro equipo.

, dando a entender que existía una negociación avanzada para transferirlo a otro equipo. La lesión de Lesme cambió por completo el panorama, ya que la ruptura de tendones frenó los planes que había alrededor de su futuro.