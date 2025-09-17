“Sería muy duro”: El Bolillo Gómez revela su mayor miedo para los partidos ante Panamá y Guatemala

El entrenador de la Selección de El Salvador, el colombiano Hernán Darío “Bolillo” Gómez, envió un mensaje claro a la afición salvadoreña luego de las denuncias presentadas por Surinam ante la FIFA, por supuestos actos de racismo ocurridos en el estadio Cuscatlán durante el partido de hace dos semanas, en el que los caribeños se impusieron 2-1.

“Yo no me di cuenta de esa situación. Sí sería muy duro (una sanción) en un momento tan importante. Lo que vivimos nosotros en ese partido fue unión, todo el estadio con la selección, ese respeto, ese respaldo y entendimiento del juego de los muchachos. Sería muy duro que nos sancionaran”, expresó el estratega en conferencia de prensa.

La advertencia de la FIFA, que ya abrió un expediente, mantiene en alerta al cuerpo técnico y a la afición salvadoreña, pues una sanción podría significar jugar sin público los próximos encuentros eliminatorios ante Panamá y Guatemala, duelos claves para mantener vivas las aspiraciones rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Bolillo Gómez envía mensaje a la afición de El Salvador

En su mensaje, el Bolillo Gómez apeló al compromiso y al buen comportamiento de los seguidores salvadoreños en los futuros compromisos. “Para todos los jugadores es muy importante que el estadio esté lleno otra vez y que sigamos siendo una buena familia como pasó contra Surinam. No nos metamos para nada con el contrario. Mucho respeto hacia el rival le pido a toda la afición de El Salvador”, destacó.

El seleccionador colombiano recalcó que el apoyo de la hinchada ha sido fundamental para que la Azul y Blanco compita con mayor intensidad en la eliminatoria, pero insistió en que ese respaldo debe ir acompañado de respeto absoluto hacia los adversarios.

Ahora, el país está a la espera de la resolución de la FIFA, que determinará si habrá sanciones tras la denuncia de Surinam. Mientras tanto, el Bolillo Gómez mantiene la esperanza de contar con el aliento masivo de la afición en el Cuscatlán, un factor que considera vital en la búsqueda de la clasificación mundialista.