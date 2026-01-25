Mientras arregla su fichaje al futbol de México, Styven Vásquez lanza guiño a otro equipo

Aunque no está en las canchas, el respaldo de Styven Vásquez hacia Luis Ángel Firpo se mantiene firme y seguro. El delantero pampero, quien se encuentra cerca de concretar una salida al extranjero y por ello no ha sido parte activa del campeón nacional, reaccionó en redes sociales tras el valioso triunfo de los toros frente a Alianza FC (2-3).

La noche del sábado, Vásquez utilizó su cuenta de «X» para dejar un mensaje breve pero significativo. El atacante, conocido como «el Comandante», dedicó su publicación a su compañero Cristian Gil, figura del encuentro tras marcar el doblete que selló la victoria pampera en el estadio “Mágico” González.

El mensaje fue corto, pero cargado de simbolismo. Styven Vásquez escribió únicamente «Gil», acompañado de un emoji de una carita guiñando el ojo y sacando la lengua, además de unas manos aplaudiendo, en clara señal de reconocimiento y admiración por el desempeño del delantero colombiano-salvadoreño.

Lejos de mostrar frustración por no estar jugando o marcando goles, Vásquez optó por destacar el gran momento de su compañero. Cristian Gil, con sus dos anotaciones ante Alianza, se colocó como uno de los líderes de goleo del torneo, acumulando tres definiciones, y consolidándose como el sustituto natural de Vásquez en el ataque taurino.

Styven Vásquez a la espera de solventar su futuro

Mientras tanto, el futuro del atacante nacional sigue generando expectativa. Se espera que en los próximos días se confirme su salida al exterior, lo que lo convertiría en un legionario más en este 2026. El técnico de Firpo, Marvin Solano, respaldó esta posibilidad al asegurar que “lo hará crecer” el hecho de jugar fuera del país.

De manera extraoficial, se conoce que Styven Vásquez ya se habría desvinculado de Luis Ángel Firpo y alcanzado un acuerdo para unirse al Irapuato, de la Liga de Expansión de México. Sin embargo, el pase aún no ha sido confirmado oficialmente, por lo que la afición pampera permanece a la espera del anuncio que defina el próximo paso en la carrera del goleador.

