Bolillo Gómez celebra el salto en la carrera de uno de sus jugadores al firmar por su nuevo equipo en el extranjero

El Irapuato de México confirmó de manera oficial el fichaje del delantero salvadoreño Styven Vásquez, quien deja el fútbol salvadoreño para asumir un nuevo reto internacional en el balompié mexicano, dando así un paso importante en su carrera profesional.

El interés del club fresero por Vásquez no es reciente. Desde hace aproximadamente seis meses, la directiva de Irapuato ya había mostrado su intención de contratarlo; sin embargo, la operación se pospuso por una decisión personal del jugador, quien optó por cerrar su ciclo con Luis Ángel Firpo tras conquistar el Apertura 2025.

Ese periodo fue clave para el crecimiento del atacante, ya que durante 2025 disputó las eliminatorias mundialistas con la Selección de El Salvador y se consolidó como una de las figuras del conjunto pampero, combinando regularidad, liderazgo y efectividad frente al arco rival.

En el plano individual, Styven Vásquez llega respaldado por números contundentes. Con la camiseta de Luis Ángel Firpo, el delantero acumuló 45 goles y 29 asistencias, cifras que evidencian su impacto ofensivo y su capacidad para marcar diferencias tanto como definidor como generador de juego.

Su nuevo club, Irapuato, milita en la Liga de Expansión MX, donde viene de firmar un torneo destacado. En el Apertura 2025, finalizó en la cuarta posición de la fase regular y alcanzó la final de la liguilla, cayendo ante Tampico Madero, lo que confirmó su protagonismo en la competencia.

El desafío de Vásquez cobra aún mayor relevancia considerando que, a partir del Apertura 2026, los clubes de la categoría podrán aspirar al ascenso a la Liga MX, pero también para ser uno de los indiscutibles para Hernán Darío El Bolillo Gómez en la Selección de El Salvador.