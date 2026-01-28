Sigue la espera: El motivo por el que Styven Vásquez aún no firma con su nuevo equipo del futbol de México

La posible transferencia de Styven Vásquez al Irapuato, club de la Liga Expansión MX, continúa tomando fuerza y sigue siendo tema de análisis en el entorno futbolístico. El caso fue abordado por José Briceño, presentador de ESPN México, quien ofreció su valoración sobre el contexto del equipo guanajuatense y el posible encaje del delantero salvadoreño en el fútbol mexicano.

Briceño explicó que, pese a que Vásquez se separó de Luis Ángel Firpo desde hace varias semanas y no disputó el Torneo Clausura 2026, su vinculación con el club mexicano aún no se ha concretado por razones ajenas a lo deportivo. “Se ha tardado un poco el asunto, entiendo yo que por temas de permiso”, comentó, dejando en claro que el interés del Irapuato es real.

De acuerdo con el periodista, la operación se ha visto retrasada por cuestiones administrativas, y no por el rendimiento o perfil del futbolista. El atacante ya ha avanzado en los trámites correspondientes en la embajada de México, por lo que su llegada al club sería solo cuestión de tiempo, a la espera de completar todos los requisitos legales.

Las expectativas sobre Styven Vásquez en México

En cuanto a las características del delantero, José Briceño consideró que Styven Vásquez tiene condiciones para adaptarse sin mayores inconvenientes a la Liga Expansión MX. “Es una liga de mucha fuerza y mucha pelea, y los jugadores habilidosos o rápidos pueden destacar mucho”, señaló, resaltando el estilo competitivo del torneo.

El analista también subrayó que el contexto deportivo del Irapuato podría favorecer al futbolista salvadoreño en esta nueva etapa. Se trata de un club que actualmente es subcampeón y uno de los más fuertes de la Expansión, con aspiraciones claras de protagonismo.

Finalmente, Briceño apuntó que, si Styven Vásquez logra consolidarse en el conjunto mexicano, esta experiencia podría representar una oportunidad importante para su carrera, no solo por el nivel de la liga, sino por la visibilidad y proyección que ofrece un equipo con ambición y estructura competitiva dentro del fútbol mexicano.

