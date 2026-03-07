Suspendido: Partido de la Liga de El Salvador tuvo que cambiar de fecha por fuerza mayor

Un hecho inusual marcó la jornada del fútbol salvadoreño la noche de este sábado, luego de que el partido entre Luis Ángel Firpo y CD Águila fuera suspendido apenas a los nueve minutos de juego debido a problemas con el suministro eléctrico en el estadio.

El encuentro, correspondiente a la Primera División de El Salvador, se disputaba en el Estadio Sergio Torres Rivera, en Usulután, cuando un segundo apagón en las torres de iluminación obligó a detener definitivamente el compromiso. La situación generó incertidumbre entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados presentes en el recinto deportivo.

De hecho, los problemas eléctricos comenzaron incluso antes del pitazo inicial. Un primer apagón se registró cuando los equipos estaban listos para comenzar el partido, lo que provocó un retraso en el inicio del encuentro mientras se intentaba restablecer el servicio de iluminación en el estadio.

Sin embargo, cuando el compromiso apenas transcurría por el minuto nueve, un nuevo corte de energía dejó nuevamente sin luz el escenario deportivo. Ante esta situación, el árbitro central Jaime Herrera decidió suspender el partido al considerar que no existían las condiciones necesarias para continuar con el desarrollo del juego.

Al momento de la suspensión, el marcador se mantenía 0-0, en un duelo que había despertado gran expectativa entre los aficionados de ambos clubes. El encuentro apenas comenzaba a tomar ritmo cuando se produjo la interrupción definitiva de la jornada.

Tras la decisión arbitral, las autoridades del campeonato confirmaron que el partido será reprogramado para este domingo a las 3:30 de la tarde, nuevamente en el Estadio Sergio Torres Rivera, donde se espera que las condiciones estén garantizadas para disputar el resto del encuentro entre Firpo y Águila.