Lo celebra el Bolillo Gómez: Legionario de El Salvador consigue logro que ilusiona a todos en La Selecta

El delantero salvadoreño Styven Vásquez comienza a dejar huella en su primera aventura internacional. Tras marcar en su primer partido en casa con el Irapuato, el atacante fue incluido en el once ideal de la jornada seis de la Liga Expansión MX, reconocimiento que confirma su positivo arranque en el fútbol mexicano.

Vásquez no solo celebró su primer gol con la camiseta de la Trinca, sino que lo hizo en un escenario especial: su estreno como local. El cuscatleco apareció al minuto 62 para firmar el segundo tanto en la contundente victoria 5-0 ante Dorados, resultado que reafirmó el buen momento colectivo del equipo guanajuatense.

El tanto del salvadoreño fue una muestra de oportunismo y determinación dentro del área, cualidades que lo llevaron a dar el salto al extranjero. En un torneo exigente como la Liga Expansión MX, comenzar con goles y actuaciones destacadas no es un detalle menor.

El premio a su rendimiento llegó rápidamente con su presencia en el equipo ideal de la jornada, donde comparte reconocimiento con sus compañeros Pablo Rangel, Roberto Castellanos y Humberto Hernández, reflejando el dominio que tuvo Irapuato en esa fecha.

Para Vásquez, este inicio representa mucho más que una buena estadística. Se trata de consolidar su nombre fuera de El Salvador y demostrar que el talento cuscatleco puede competir y sobresalir en escenarios internacionales.

Con confianza en alza y minutos de calidad, Styven Vásquez perfila un camino prometedor en México. Si mantiene esta regularidad y capacidad goleadora, su nombre seguirá apareciendo entre los protagonistas de la jornada y, por qué no, en la conversación de los mejores delanteros del campeonato.