Lo sufre El Bolillo Gómez: El Salvador conocerá la decisión de FIFA previo a los partidos de la Eliminatoria Mundialista

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) se encuentra a la espera de la notificación oficial de la FIFA sobre la resolución del procedimiento disciplinario abierto tras los incidentes ocurridos el pasado 8 de septiembre en el Estadio Cuscatlán, durante el partido entre El Salvador y Surinam. La respuesta se espera entre viernes y sábado, y de ella dependerá la logística para los próximos compromisos eliminatorios rumbo al Mundial 2026.

ver también ¡Atención Panamá y Guatemala! El Bolillo Gómez confirma regresos inesperados a la Selección de El Salvador

El encuentro más inmediato en la agenda de la Azul y Blanco es el 10 de octubre ante Panamá, también en el Cuscatlán. Según fuentes federativas, existen tres escenarios posibles: multa económica, reducción del aforo o sanción a puerta cerrada. En caso de que la sanción sea únicamente monetaria, la Federación ya tiene listo el plan de precios y localidades para los duelos ante Panamá y Guatemala (14 de octubre).

“Ya casi listos para sacar a la venta los boletos, solo esperando la decisión de FIFA”, señaló una fuente cercana a la dirigencia, dejando claro que todo dependerá del dictamen oficial del máximo ente del fútbol mundial.

Publicidad

Publicidad

La FIFA abrió el procedimiento disciplinario el pasado 11 de septiembre, tras recibir reportes de conductas racistas y homofóbicas por parte de aficionados salvadoreños durante el partido frente a Surinam. En su comunicado oficial, la FESFUT recalcó su postura: “Rechazamos terminantemente cualquier forma de racismo, discriminación u ofensa homofóbica dentro y fuera de los estadios. Compartimos la política de tolerancia cero de la FIFA y reiteramos nuestro compromiso con el respeto, la inclusión y los valores del fair play”.

Surinam denunció a El Salvador ante la FIFA

Por su parte, la delegación de Surinam denunció que varios de sus jugadores fueron víctimas de insultos racistas al finalizar el compromiso. El delegado de prensa, Quaraisy Nagessersing, aseguró que se gritaron expresiones como “son negros” o “son monos” mientras los futbolistas saludaban al público. El hecho fue reportado de inmediato al comisionado del partido y al director de competición de Concacaf, además de enviarse una carta oficial a FIFA y Concacaf.

Publicidad

ver también Bolillo Gómez lo tendrá: El Salvador suma refuerzo que ponen en alerta a Panamá y Guatemala

“Nunca nos había sucedido algo así en El Salvador. Tengo 40 años en el deporte y nunca vimos algo así”, declaró Nagessersing, quien además denunció que en la zona de vestuarios también se habrían producido comentarios ofensivos por parte de oficiales, lo que calificó como un hecho “muy grave”. Ante ello, la FIFA tendrá la última palabra sobre las consecuencias que enfrentará la FESFUT y la selección salvadoreña.