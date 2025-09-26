Bolillo Gómez lo tendrá: El Salvador suma refuerzo que ponen en alerta a Panamá y Guatemala

El Salvador recibió la confirmación que tanto necesitaba para afrontar los juegos próximos por las Eliminatorias al Mundial 2026. Necesita tener a disposición lo mejor de su plantilla para quebrar una racha negativa superior a cuatro décadas.

La Selecta aparece como escolta de Surinam en el Grupo A, donde Panamá va en tercer lugar y Guatemala ocupa el último puesto. Todavía quedan cuatro jornadas por jugarse, y nadie quiere descartar sus posibilidades. Cada punto es elemental.

Hernán Darío Gómez ultima detalles para los partidos respectivos a octubre, por lo que la reciente noticia es una bocanada de aire fresco. Entre tanto trabajo, el entrenador recuperó a uno de los futbolistas de mayor importancia en la plantilla.

La Selecta lo celebra: Bolillo Gómez recupera a Mario González para Eliminatorias

Según informó Alianza el pasado 19 de septiembre, Mario González sufrió un esguince leve en su muñeca izquierda. El estimado de rehabilitación era de siete días, aunque no fue suficiente y debió extenderse. No tenía fecha de regreso.

Un diagnóstico adicional del Centro de Atención Integral al Deportista de INDES detectó tenosinovitis en tres compartimentos de los tensores extensores de la mano izquierda, lo cual prolonga el tiempo de baja entre siete y diez días más.

Aún así, González se presentó con regularidad a los entrenamientos para darle un mayor peso a sus trabajos de rehabilitación. Solamente hace aquellos ejercicios que le permite el cuerpo médico, complementados con gimnasio y kinesiología.

Eliminatorias al Mundial 2026: próximos partidos de El Salvador por la Concacaf

Local vs. Panamá , 10 de octubre.

, 10 de octubre. Local vs. Guatemala , 14 de octubre.

, 14 de octubre. Visita vs. Surinam , 13 de octubre.

, 13 de octubre. Visita vs. Panamá, 18 de octubre.