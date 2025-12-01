En Sudamérica podría confirmarse en los próximos meses una noticia muy importante para Concacaf que está en conversaciones con la Conmebol, algo que tendría gran impacto en Centroamérica.

Desde Estados Unidos, el periodista Adam Crafton asegura que tanto Conmebol como Concacaf podrían compartir la Copa América 2028. Esta se llevaría a cabo en el país norteamericano, como sucedió en 2024 en la edición que ganó la Selección Argentina.

Con esta novedad, Concacaf volvería a tener cupos como en la última oportunidad en la que Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica, Panamá y Jamaica participaron.

Estos seis países se clasificaron por haber clasificado a las semifinales de la Liga A de la Liga de Naciones Concacaf. Además, entre los cuatro perdedores de las cuartos de final se jugaron dos repechajes para determinar los boletos restantes.

Los países de Centroamérica que podrían disputar la Copa América 2028

En la próxima edición que se disputará entre 2026 y 2027, Panamá ya estaría clasificada por su ranking Concacaf si continúa como en la actualidad. Además, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua y El Salvador disputarán la fase de grupos de la Liga A, por lo que tienen posibilidades de jugar la Copa América 2028.

Todo esto dependerá del país en donde se organizará. Si vuelve a ser en Estados Unidos, se repetiría la cantidad de cupos. Sin embargo, Argentina y Ecuador son los otros países que quieren ser anfitriones. Un detalle no menor es que en 2028 se llevarán a cabo los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, algo que podría truncar la organización del certamen americano.