“Llegó el momento”: Harold Osorio sorprende a El Salvador y revela la noticia que cambia su carrera en Estados Unidos

Este lunes, Harold Osorio, futbolista de la Selección de El Salvador, confirmó que cambiará de club a partir de la próxima temporada. El mediocampista no seguirá en el Chicago Fire tras haber arribado en 2022.

A través de sus redes sociales, el habitual convocado en La Selecta reveló que continuará su carrera profesional en un nuevo destino. Todavía no dio detalles de dónde estará su futuro.

ver también Del barrio al futbol profesional: La historia de la nueva promesa de la Selección de El Salvador

Harold Osorio se despidió del Chicago Fire y ya busca equipo

“Quiero agradecer a este gran club por estos 3 años de aprendizaje constante, altibajos, disciplina y trabajo. Llegó el momento de despedirse y continuar mi carrera en otro lugar con nuevos retos. ¡Gracias, Fire!”, expresó Harold Osorio en su cuenta de X.

En el primer equipo de Chicago Fire, Osorio tan solo disputó un partido como profesional. Lo hizo este año frente al DC United en el empate por 2-2. Fue el 1 de marzo cuando ingresó en el minuto 89 para hacer su debut en la Major League Soccer.

Desde que arribó al club, Harold Osorio ha estado en el equipo filial, el cual compite en la MLS Next Pro. Allí estuvo en 46 partidos. Logró marcar 15 goles y aportar 11 asistencias durante su etapa.

Publicidad

Publicidad

Ahora, deberá buscar un nuevo equipo para continuar con su trayectoria. Antes de emigrar a Estados Unidos, el salvadoreño llegó a jugar 18 encuentros con Alianza, donde anotó dos goles y dio dos asistencias. Luego, en 2022, partió hacia suelo norteamericano.