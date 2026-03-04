“Enfrento a cualquiera”: Paté Centeno le lanza una dura advertencia a Alajuelense

San Carlos ya tiene la mira puesta en su próximo desafío. Tras empatar 0-0 como visitante ante Puntarenas, el técnico Wálter Centeno no dudó en señalar cuál será el siguiente objetivo de su equipo: el duelo ante Alajuelense.

El encuentro, programado para este sábado a las 8 p.m., promete ser uno de los más atractivos de la jornada. Los norteños llegan en la tercera posición del Clausura con 17 puntos, mientras que los rojinegros marchan sextos con 12 unidades y necesitan sumar para acercarse a los puestos de clasificación.

La advertencia de Paté Centreno a Alajuelense

Centeno reconoció la jerarquía del rival, pero dejó claro que su equipo saldrá a competir sin complejos: “Cada partido que jugamos es el más importante, el de esta noche fue el más importante y ahora el sábado igual. Por dicha y gracias a Dios nos jugamos grandes cosas. Enfrentamos al campeón y hay que tenerle respeto, porque los equipos grandes saben cómo manejar las situaciones en determinado momento. Es un rival difícil y ellos tienen otro reto (compromiso de la Concacaf)”.

Consultado sobre el enfrentamiento con Óscar Ramírez, entrenador de Alajuelense, Centeno restó importancia a cualquier lectura especial del duelo: “Enfrento a cualquiera y, como se lo he dicho a los jugadores, salimos a enfrentar a todos. Yo no veo colores”.

Tweet placeholder

El técnico también analizó el empate 0-0 frente a Puntarenas y destacó el esfuerzo de sus futbolistas, aunque lamentó no haber podido quedarse con la victoria.

Publicidad

Publicidad

ver también “Se apoyó”: Alajuelense da una insólita explicación a los destrozos en el vestuario de Puntarenas

“Debo felicitar a los jugadores, porque hicieron un gran partido. Aquí es complicado jugar, es como estar jugando ping pong o tenis, es para aquí y para allá. Pero mis jugadores hicieron un gran partido y por eso los felicito”, explicó, en referencia a las condiciones de la cancha del Lito Pérez.

Datos Claves

El técnico Wálter Centeno enfrentará a la Liga Deportiva Alajuelense este sábado a las 8 p.m.

enfrentará a la Liga Deportiva Alajuelense este sábado a las 8 p.m. El equipo de San Carlos ocupa la tercera posición del Clausura con 17 puntos acumulados.

ocupa la tercera posición del Clausura con acumulados. Los norteños empataron 0-0 contra Puntarenas en la reciente jornada disputada en el Lito Pérez.