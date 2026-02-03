Henry Hernández: quién es y cómo juega la joya de 18 años de El Salvador que fichó River Plate e ilusiona a La Selecta

Henry Hernández (también citado como “Enry”) es el nuevo nombre que ilusiona al fútbol salvadoreño: con 18 años, nacido en El Salvador y con nacionalidad estadounidense, fue incorporado por River Plate para sumarse a sus Divisiones Inferiores luego de estar a prueba durante todo 2025.

El informe fue presentado por César Mosquera en Fútbol Centroamérica, destacando el salto que representa para un juvenil formado en el ecosistema de Estados Unidos.

Perfil: edad, nacionalidad y formación

Edad: 18 años

18 años Nacionalidad: salvadoreña (nacido en El Salvador) y ciudadanía estadounidense

salvadoreña (nacido en El Salvador) y Formación: Met Oval Academy (Nueva York)

Posición: mediocampista ofensivo (volante con vocación de ataque)

(volante con vocación de ataque) Destino en River: Cuarta División en Inferiores

ver también El Salvador celebra la llegada de uno de sus seleccionados al futbol de Argentina

De MLS NEXT a River: por qué su historia llama la atención

Hernández se desarrolló en Nueva York dentro de Met Oval Academy, un semillero muy reconocido en el fútbol juvenil estadounidense.

Ese punto es clave porque su ruta no fue la más habitual (academias directamente asociadas a clubes MLS), sino una formación tipo “academy” que compite en el ecosistema de alto rendimiento en EE.UU.

Luego llegó lo más determinante: River lo evaluó durante todo 2025 y recién después cerró su incorporación, un indicio de que el club no lo sumó por apuesta rápida, sino por seguimiento y adaptación.

Henry Hernández, un “All America” que se formó en la MLS Next. (Instagram)

¿Cómo juega Henry Hernández?

Los reportes que acompañan su llegada a Núñez lo describen como mediocampista ofensivo, un perfil que River suele potenciar: jugador para recibir entre líneas, asociarse, acelerar ataques y llegar al área.

Publicidad

Publicidad

En su caso, además, el contexto de formación en Estados Unidos sugiere un futbolista acostumbrado a:

Ritmos altos e intensidad física

Transiciones rápidas

Versatilidad para alternar funciones ofensivas (enganche/volante interno con llegada)

Publicidad

El gran desafío ahora será trasladar esas herramientas al fútbol argentino, donde la competencia en Inferiores es exigente y el salto de categoría se gana fin de semana a fin de semana.

Publicidad

El video de César Mosquera en el canal de Youtube de Fútbol Centroamérica

Publicidad

¿Puede ser dirigido por Marcelo Gallardo?

Hoy su lugar está en Inferiores, pero el escenario que ilusiona es claro: si progresa en Cuarta, escala y se acerca al plantel profesional, podría quedar en el radar del primer equipo de River, que actualmente conduce Marcelo Gallardo.

La Selecta lo mira: opción para El Salvador U20 y también para la Mayor rumbo a 2030

Por edad, Hernández encaja como alternativa directa para El Salvador U20, y si su evolución en River se sostiene, también puede transformarse en una opción para la Selección Mayor pensando en un proceso largo como el del Mundial 2030.

Publicidad

Publicidad

Además, en El Salvador se remarcó que su perfil todavía es “nuevo” para el gran público y que su caso abre una oportunidad real para ampliar la base de talento con futbolistas formados fuera del país.

El dato histórico: podría ser el segundo centroamericano en debutar en Primera con River

Si Hernández logra completar el recorrido hasta el Monumental, su historia podría tener un capítulo histórico: podría convertirse en el segundo futbolista de origen centroamericano en debutar oficialmente en la Primera de River.

Publicidad

El antecedente más reconocido es el del guatemalteco Claudio Ariel Rojas, formado en River y con debut profesional en 1993.

Publicidad

Incluso, en Argentina y en la región suele mencionarse a Rojas como el único centroamericano que vistió la camiseta de River profesionalmente, lo que dimensiona lo que estaría en juego si Hernández llega.

Publicidad

El sueño de Henry Hernández es llega a la Primera de River Plate. (Instagram)

Lo que viene para Hernández en River

El fichaje ya es un salto enorme, pero lo más importante empieza ahora: adaptación al día a día, rendimiento en Cuarta y constancia para escalar dentro de una de las canteras más competitivas de Sudamérica. River ya lo siguió durante un año y le abrió la puerta; el siguiente paso es convertir esa oportunidad en camino.

Publicidad