Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

El Salvador en vilo: filtran la polémica imagen que podía haber cambiado el resultado ante Panamá

Después del partido que ganó Panamá frente a El Salvador, se filtró la polémica imagen de la que todo el mundo habló.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

En El Salvador están muy enojados por el arbitraje.
© LaSelecta_SLVEn El Salvador están muy enojados por el arbitraje.

La Selección de El Salvador se sintió perjudicada por lo que sucedió en la noche de este viernes en el Estadio Cuscatlán. Con el Bolillo Gómez a la cabeza, La Selecta considera que el gol de la Selección de Panamá no debió sumar al marcador.

Sobre el minuto 55, Panamá elaboró una jugada por la banda derecha que derivó en el gol de José Fajardo. Antes de que el delantero panameño la toque, todo El Salvador se quejó de la posición de Michael Amir Murillo, quien había lanzado el pase al goleador.

“No entiendo”: Bolillo Gómez estalla tras la derrota de El Salvador con Panamá y dice todo lo que piensa del polémico arbitraje

ver también

“No entiendo”: Bolillo Gómez estalla tras la derrota de El Salvador con Panamá y dice todo lo que piensa del polémico arbitraje

Después de haber finalizado el encuentro, se dio a conocer la imagen que muestra la posición en la que se encuentra Murillo al momento de recibir el balón sobre la derecha, algo que no se había visto en la transmisión que otorgó la Concacaf.

panama-el salvador

La posición de Murillo en el momento que parte el balón.

Esta polémica causó la bronca del Bolillo Gómez, quien declaró que se sintió perjudicado por las decisiones arbitrales del canadiense Drew Discher y el VAR.

Las otras polémicas que se dieron en El Salvador vs. Panamá

No fue la única jugada que despertó la polémica en el Cuscatlán. Sobre el final del encuentro, se dio una mano en el área de Panamá que podría haber terminado en penal para La Selecta. Sin embargo, no hubo revisión y el partido siguió su rumbo.

Publicidad
Tweet placeholder

En la primera parte, el VAR debió trabajar más de la cuenta con dos decisiones del árbitro Fischer. Primero, el canadiense pitó penal para Panamá, pero fue anulado tras una exhaustiva revisión. Luego, El Salvador marcó su gol en los pies de Brayan Gil y el árbitro lo convalidó. Sin embargo, el video arbitraje determinó que había infracción en la jugada previa al gol.

Publicidad
Tweet placeholder

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Bolillo Gómez estalla tras la derrota de El Salvador
El Salvador

Bolillo Gómez estalla tras la derrota de El Salvador

El motivo por el que El Bolillo Gómez no puso de titular a Nathan Ordaz para el juego de El Salvador vs Panamá
El Salvador

El motivo por el que El Bolillo Gómez no puso de titular a Nathan Ordaz para el juego de El Salvador vs Panamá

Panamá recibe el revés que lo golpea a horas de jugar contra El Salvador
Panama

Panamá recibe el revés que lo golpea a horas de jugar contra El Salvador

“Tomo mi responsabilidad”: Jugador de la Selección de Nicaragua da la cara luego de los cuestionamientos del Fantasma Figueroa
Nicaragua

“Tomo mi responsabilidad”: Jugador de la Selección de Nicaragua da la cara luego de los cuestionamientos del Fantasma Figueroa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo