La Selección de El Salvador se sintió perjudicada por lo que sucedió en la noche de este viernes en el Estadio Cuscatlán. Con el Bolillo Gómez a la cabeza, La Selecta considera que el gol de la Selección de Panamá no debió sumar al marcador.

Sobre el minuto 55, Panamá elaboró una jugada por la banda derecha que derivó en el gol de José Fajardo. Antes de que el delantero panameño la toque, todo El Salvador se quejó de la posición de Michael Amir Murillo, quien había lanzado el pase al goleador.

Después de haber finalizado el encuentro, se dio a conocer la imagen que muestra la posición en la que se encuentra Murillo al momento de recibir el balón sobre la derecha, algo que no se había visto en la transmisión que otorgó la Concacaf.

La posición de Murillo en el momento que parte el balón.

Esta polémica causó la bronca del Bolillo Gómez, quien declaró que se sintió perjudicado por las decisiones arbitrales del canadiense Drew Discher y el VAR.

Las otras polémicas que se dieron en El Salvador vs. Panamá

No fue la única jugada que despertó la polémica en el Cuscatlán. Sobre el final del encuentro, se dio una mano en el área de Panamá que podría haber terminado en penal para La Selecta. Sin embargo, no hubo revisión y el partido siguió su rumbo.

En la primera parte, el VAR debió trabajar más de la cuenta con dos decisiones del árbitro Fischer. Primero, el canadiense pitó penal para Panamá, pero fue anulado tras una exhaustiva revisión. Luego, El Salvador marcó su gol en los pies de Brayan Gil y el árbitro lo convalidó. Sin embargo, el video arbitraje determinó que había infracción en la jugada previa al gol.

