Fuerte golpe: El motivo por el que El Bolillo Gómez no puso de titular a Nathan Ordaz para el juego de El Salvador vs Panamá

La Selección de El Salvador ya tiene definido su once titular para enfrentar esta noche a Panamá por las eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa del Mundo 2026. El técnico Hernán Darío “Bolillo” Gómez apostó por una mezcla de experiencia y juventud, con dos grandes novedades en la línea defensiva: Ronald Rodríguez y Roberto Domínguez, quienes serán los encargados de reforzar el bloque bajo ante uno de los rivales más fuertes del área.

La mala noticia para la afición salvadoreña es la suplencia de Nathan Ordaz, quien no logró recuperarse al cien por ciento de la lesión sufrida durante la Fecha FIFA de septiembre. El delantero del Los Ángeles FC lleva más de un mes sin jugar y apenas fue convocado en una ocasión por su club, sin sumar minutos, por lo que su regreso con La Selecta aún deberá esperar.

Aun así, el Bolillo Gómez no descarta utilizarlo como revulsivo si el partido lo requiere, aunque existe la posibilidad de no arriesgarlo para que llegue en mejores condiciones al crucial duelo frente a Guatemala, programado para el próximo martes. El estratega colombiano ha insistido en la importancia de cuidar el estado físico de sus legionarios, priorizando su participación en los encuentros decisivos.

Alineación de El Salvador vs Panamá

La alineación oficial de El Salvador estará conformada por Mario González en el arco; Julio Sibrián, Roberto Domínguez y Ronald Rodríguez como centrales; Jefferson Valladares y Adán Clímaco en los laterales. En el mediocampo estarán Brayan Landaverde, Mauricio Cerritos y el experimentado Darwin Cerén, mientras que en la delantera se presentará el dúo ofensivo formado por Brayan Gil y Styven Vásquez.

Las incorporaciones de Rodríguez y Domínguez responden al objetivo de fortalecer la defensa, un sector que ha mostrado altibajos en los últimos compromisos. Gómez confía en que su experiencia y buen juego aéreo sean determinantes para mantener el orden ante una ofensiva panameña que llega en gran momento.

El encuentro se disputará en el Estadio Cuscatlán, donde El Salvador buscará sumar un resultado positivo que le permita mantener vivas sus aspiraciones de avanzar en la ruta hacia el Mundial de 2026. La afición espera que el equipo muestre carácter, orden y determinación para volver a ilusionarse con la clasificación.

