La Selección de El Salvador volvió a caer en el Estadio Cuscatlán por las Eliminatorias Mundialistas. La Selecta perdió por 1-0 ante Panamá tras el gol de José Fajardo y terminó la racha positiva que guardaba ante los Canaleros en este estadio.

El partido quedó en el ojo de la tormenta por el arbitraje que tuvo el canadiense Drew Fischer. El árbitro necesitó del VAR en varias ocasiones para definir la decisión final de sus fallos. En el primer tiempo, anuló un penal que había cobrado en favor de Panamá y también, a instancias del video arbitraje, invalidó un gol de El Salvador por una supuesta infracción.

La denuncia del Bolillo Gómez tras el polémico arbitraje que le dio la victoria a Panamá contra El Salvador

La gran polémica de la noche se dio con el gol que definió el partido, la cual provocó el enojo del Bolillo Gómez en conferencia de prensa. El entrenador confesó que vio la imagen en la que Michael Amir Murillo se ve adelantado, en la jugada previa al tanto de José Fajardo, y así declaró.

“Vi el video del gol que nos hacen. Lo puede anular o lo puede apagar como el gol que hacemos“, confesó sobre el gol de Panamá. Además, contó que no entendió las decisiones del árbitro: “Son cosas que no sé por qué nos las pitan. El partido fue de mucho choque y roce, pero no entiendo algunas decisiones arbitrales. Las amarillas fueron para nosotros y para ellos no“.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

“Quedé berraco con algunas cosas“, sentenció el entrenador por el resultado final de El Salvador. Su asistente técnico, Édgar Carvajal, también habló del arbitraje en conferencia de prensa y se mostró molesto, al igual que el Bolillo, sobre los fallos polémicos.

“El jugador de Panamá está más adelante que la línea nuestra y ni siquiera la revisó. Después hay una mano en un tiro de esquina. El gol nuestro es una falta que se hacen entre los dos panameños y se la cobran al salvadoreño“, denunció.

Publicidad

Tweet placeholder