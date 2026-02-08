Es tendencia:
Costa Rica y Guatemala, a un paso del Mundial 2026: esto debe suceder para que ambas selecciones clasifiquen

Las selecciones de Costa Rica y Guatemala irán por un boleto camino al Mundial Sub-17 que se disputará en 2026 desde Qatar.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Las selecciones Sub-17 de Costa Rica y Guatemala están a un paso de sellar su boleto al Copa Mundial de la FIFA 2026, en un camino donde cada punto resulta decisivo.

Ambos combinados juveniles llegan a esta fase final con opciones de clasificar y repasaremos lo que necesitan cada una de ellas para obtener su boleto a la máxima cita de la categoría.

Vale recordar que la FIFA decidió modificar el formato del Mundial Sub-17, dejando atrás el esquema bienal para convertirlo en un torneo anual, una medida que busca darle mayor continuidad al proceso formativo de las selecciones juveniles y ampliar la exposición internacional de los futbolistas más jóvenes.

¿Qué necesita Guatemala para clasificar al Mundial Sub-17?

La Bicolor, dirigida por Willy Olivera, arrancó con paso firme al vencer 2-0 a Antigua y Barbuda y luego golear 7-0 a Granada, resultados que la colocan como líder del Grupo C con seis puntos y diferencia de +9, un panorama favorable de cara a su próximo compromiso ante Haití.

Guatemala mantiene vivas sus aspiraciones de clasificar a la Copa del Mundo Sub-17 y depende de sí misma para lograrlo. La Bicolor juvenil necesita al menos un empate o una victoria frente a Haití para asegurar el liderato del grupo y sellar de forma directa su boleto como uno de los representantes de Concacaf en la cita mundialista.

¿Qué necesita Costa Rica para clasificar al Mundial Sub-17?

La Selección Sub-17 de Costa Rica protagonizó una actuación histórica al golear 26-0 a Islas Vírgenes Británicas, un resultado que quedará registrado como uno de los más abultados del fútbol regional.

Ahora la Tricolor Sub-17 de Costa Rica quedó muy cerca de asegurar su clasificación al Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2026. Su próximo reto será ante Puerto Rico, donde un empate o una nueva victoria bastarán para sellar el boleto mundialista.

Costa Rica y Guatemala: ¿Por dónde se pueden ver los partidos camino al Mundial Sub-17?

Los caminos rumbo al Mundial Sub-17 continúan esta semana para Costa Rica y Guatemala, con compromisos clave este martes 10 de febrero.

La Tricolor jugará a las 2:00 p. m. ante Puerto Rico en el Complejo FCRF-Plycem, mientras que los chapines enfrentarán a Haití a las 7:00 p. m. desde el Estadio Cementos Progreso, y ambos encuentros podrán seguirse a través de Disney+.

