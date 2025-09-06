La estadística del Bolillo Gómez que pone en alerta a El Salvador para el partido vs Surinam

El técnico colombiano Hernán Darío “Bolillo” Gómez tendrá la tarea de romper una estadística en contra con la Selección de El Salvador, ya que el próximo lunes dirigirá su décimo partido oficial al frente de la azul y blanco. El duelo será además su tercera presentación en territorio salvadoreño desde que asumió el mando del combinado mayor.

ver también “Son muchos problemas”: El Bolillo Gómez hace inesperada confesión de El Salvador tras ganarle a Guatemala

En su historial en suelo cuscatleco, el estratega acumula dos empates 1-1, resultados que se dieron en sus primeros encuentros como seleccionador. El primero fue en el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González frente a Pachuca, y el segundo contra Surinam en el Estadio Cuscatlán, ambos con un rendimiento que dejó señales positivas pero también retos por mejorar.

El compromiso de este 8 de septiembre, a las 6:30 p.m., representa una nueva oportunidad para que el “Bolillo” pueda lograr su primer triunfo como local. El rival será nuevamente Surinam, selección que se ha convertido en un adversario incómodo para los cuscatlecos, y que llega con la moral en alto tras sumar un empate ante Panamá en Paramaribo.

Publicidad

Publicidad

El Salvador en busca de su segundo triunfo

Por su parte, El Salvador encara este encuentro con el envión anímico de haber iniciado con el pie derecho la eliminatoria. En la primera fecha del Grupo A, la Selecta se impuso por la mínima (0-1) a Guatemala en el Estadio Cementos Progreso, gracias a una sólida actuación defensiva y la eficacia en momentos clave.

La presión será grande en esta segunda jornada, ya que los puntos en casa resultan vitales para avanzar en el camino hacia el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El “Bolillo” ha insistido en que la clave está en consolidar la identidad del equipo y mantener la intensidad durante los 90 minutos.

Publicidad

ver también Explotó Bolillo Gómez: periodista de Guatemala le lanzó una dura acusación y el DT de El Salvador no se guardó nada

Con nueve partidos ya en su registro y ahora a las puertas del décimo, Hernán Darío Gómez busca que la Selecta muestre carácter y confirme su buen inicio en la eliminatoria. El estadio volverá a ser testigo de una noche clave, donde la afición espera ver a su selección dar un golpe de autoridad y acercarse un paso más al sueño mundialista.