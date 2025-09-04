Explotó Bolillo Gómez: periodista de Guatemala le lanzó una dura acusación y el DT de El Salvador no se guardó nada

El inicio de la fase final de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026 dejó emociones fuertes y polémicas. En el Grupo A, que integran también Panamá y Surinam, El Salvador debutó con el pie derecho al vencer a Guatemala.

El resultado que ilusiona a la afición cuscatleca y que, al mismo tiempo, generó un clima tenso en la conferencia de prensa posterior al encuentro. Los chapines no quedaron para nada contentos con las formas de juego del equipo cuscatleco.

El duelo fue muy disputado, con roces constantes y un ritmo trabado en varios tramos, algo que no pasó desapercibido para la prensa guatemalteca. Al finalizar, un periodista cuestionó directamente al técnico de la Selecta, Bolillo Gómez, asegurando que su equipo había “ensuciado” demasiado el partido.

¿Qué le contestó el Bolillo Gómez al periodista guatemalteco?

Lejos de evadir la pregunta, el entrenador colombiano respondió con la franqueza que lo caracteriza y dejó una frase que rápidamente se viralizó: “Si lo ensuciamos, nos llevamos los tres puntos. Usted quédese tranquilo y busque después cómo lo empata”, lanzó Gómez, en alusión a la derrota de su rival.

El comentario del DT de El Salvador no solo encendió la sala de prensa, sino que también se convirtió en tema de conversación en redes sociales, donde los aficionados salvadoreños celebraron su carácter frontal, mientras que del lado guatemalteco la respuesta fue vista como una provocación innecesaria.

Con este triunfo, El Salvador arranca con confianza en un grupo que promete ser muy parejo. Para el Bolillo, lo importante será sostener la competitividad más allá de las polémicas, ya que el camino hacia el Mundial 2026 apenas comienza y todavía quedan varios capítulos por escribirse.