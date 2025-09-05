“Son muchos problemas”: El Bolillo Gómez hace inesperada confesión de El Salvador tras ganarle a Guatemala

La Selección de El Salvador debutó con triunfo en las eliminatorias mundialistas, sin embargo, la alegría del resultado quedó opacada por la preocupación del cuerpo técnico debido a los múltiples problemas físicos que presentaron varios jugadores durante el encuentro. El propio estratega cuscatleco admitió que la victoria tuvo un sabor agridulce.

“Son muchos problemas físicos que tuvimos, vine preocupado por eso. Muchas dificultades de los muchachos. Se nos fue desbaratando poco a poco todo el funcionamiento, pero al final, de lo que trabajamos salieron muchas cosas y sacamos el resultado, el resultado es importante para nosotros”, expresó el Hernán El Bolillo Gómez tras regresar a tierras salvadoreñas.

El técnico reconoció que ahora enfrenta un dilema en la planificación del siguiente compromiso, ya que desconoce si podrá contar con la nómina completa. “Tengo dificultades para sacar la nómina siguiente por todos los problemas que cambiaron a los muchachos hoy. No sé si tenga que convocar a otros jugadores para el próximo partido”, afirmó con evidente preocupación.

Las lesiones encendieron las alarmas en el campamento salvadoreño, ya que el desgaste de los futbolistas modificó los planes iniciales y obligó a realizar variantes que condicionaron el desarrollo del partido. Pese a ello, la Selecta mostró carácter y logró mantener la ventaja para sumar sus primeros tres puntos en la eliminatoria.

El Bolillo Gómez ya piensa en Surinam

Pensando en el futuro inmediato, el estratega fue claro al señalar que los rivales de turno, Surinam y Panamá, llegan con un proceso de trabajo más consolidado. “Vi el partido de Surinam y Panamá y son muy buenos equipos, muy bien trabajados, con mucho tiempo de trabajo. Nosotros salimos con mucha lesión durante el partido”, comentó.

De esta manera, aunque El Salvador arrancó con paso firme en el marcador, la incertidumbre por las lesiones se convierte en un obstáculo que podría complicar sus aspiraciones en la fase de grupos. El desafío ahora será recuperar soldados, mantener el rendimiento colectivo y sostener la ilusión de pelear por un boleto rumbo al Mundial United 2026.