El Salvador

Jugó un Mundial, fue campeón de Europa y sentenció a El Salvador antes del cierre de las Eliminatorias: “Ya no tiene…”

Un exfutbolista de Ajax habló sin rodeos sobre La Selecta, que todavía sigue con vida en las Eliminatorias Concacaf.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Aunque ínfimas, la Selección de El Salvador todavía tiene chances matemáticas de clasificar al Mundial 2026 en las últimas dos jornadas de las Eliminatorias Concacaf, donde está última en el Grupo A con apenas 3 puntos.

Este jueves 13 de noviembre, los dirigidos por Hernán “Bolillo” Gómez deberán ganarle a Surinam en el Estadio Franklin Essed de Paramaribo (4:00 p.m.) para frenarlo en la cima y llegar con vida al duelo del próximo martes contra el otro líder, Panamá, que se tornaría decisivo.

¿Qué resultados necesita El Salvador para no quedar afuera del Mundial 2026 antes de la última fecha de las Eliminatorias Concacaf?

La situación es límite. Pero está en manos de los cuscatlecos dar el golpe para regresar a una cita mundialista después de 44 años. Sin embargo, Stanley Menzo, entrenador de los surinameses, no les tiene nada de fe y así lo hizo saber en rueda de prensa.

El DT de Surinam ve a El Salvador fuera del Mundial 2026

Hablando sobre la inminente visita de La Selecta, Menzo explicitó que ya están fuera del Mundial 2026: “No sé cómo van a jugar o con qué mentalidad vendrán. Nosotros tenemos nuestra forma de jugar y no nos desviaremos de ella lo menos posible. El Salvador, al no tener mucho que ganar en la clasificación, podría presentar un equipo muy diferente, analizó.

“Mensaje al público: deben ser inteligentes y estratégicos. Si irritan a un rival que ya no tiene mucho que jugarse, podrían encenderlo, añadió el ex portero del Ajax tras ser consultado sobre la sed de revancha de El Salvador por los hechos racistas ocurridos en el Estadio Cuscatlán en septiembre y que la FIFA castigó, descartándola de cuajo: “No siento que haya necesidad de venganza”.

Stanley Menzo hizo historia en Ajax bajo las órdenes de Johan Cruyff. (Foto: UEFA)

Stanley Menzo hizo historia en Ajax bajo las órdenes de Johan Cruyff. (Foto: UEFA)

El entrenador de Surinam, recordemos, fue mundialista en Italia 90 con Países Bajos. Ese año, lo premiaron como el mejor guardameta de la Eredivisie tras destacar en Ajax, donde militó de 1983 a 1994. En ese período, al antecesor de van der Sar ganó tres títulos locales, tres Copas nacionales, una Recopa de Europa (1987) y una Copa de la UEFA (1992), ahora denominada Europa League.

