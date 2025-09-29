Después de varios días de desconcierto sobre la sanción que podía llegar a El Salvador, FIFA ya dio su veredicto. La Federación Salvadoreña de Fútbol ya conoce, de manera oficial, la sanción luego de los insultos racistas y discriminatorios por parte de la afición contra los jugadores de Surinam.

FESFUT anunció la sanción de la FIFA

A través de un comunicado oficial, la FESFUT informó que la FIFA le impuso dos medidas que deberá cumplir de manera obligatoria. Primero, una multa de 62,715 dólares (50,000 francos suizos) que “deberá invertirse en un plan integral contra la discriminación“.

La otra sanción está vinculada con la afición que estará presente en el próximo partido de la Selección de El Salvador por las Eliminatorias camino al Mundial 2026. La Selecta no podrá vender todas las entradas, ya que la FIFA le ordenó que reduzca en un 15% el aforo del Estadio Cuscatlán.

Publicidad

Publicidad

ver también Mensaje para El Bolillo Gómez: Legionario que ha estado al margen de la Selección de El Salvador levanta la mano para ser convocado

Con esta información oficial, El Salvador no podrá ocupar los 45,000 espacios disponibles que tiene el Cuscatlán. Deberán asistir como máximo cerca de 38,000 aficionados. Al mismo tiempo, la FIFA ordenó que esta reducción de aforo se realice en las gradas detrás de las porterías.

Luego de comunicar las sanciones, la FESFUT hizo un pedido a la afición salvadoreña para los próximos encuentros. “El futuro de nuestro fútbol depende del comportamiento en los estadios. Cada insulto o acto discriminatorio afecta directamente a nuestra Selección Nacional y puede acarrear sanciones más severas“, avisó.

Publicidad

El comunicado oficial de la FESFUT tras la sanción.

Publicidad

Con esta noticia ya confirmada, el seleccionado comandado por el Bolillo Gómez tendrá su estadio al 100 para recibir a Guatemala. Sólo tendrá que cumplir este castigo de aforo reducido el próximo 10 de octubre cuando enfrente a Panamá.