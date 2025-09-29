Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

Ya es oficial: El Salvador informa el castigo que le impuso FIFA para recibir a Panamá y Guatemala camino al Mundial 2026

Después de varios días de incertidumbre, la Federación Salvadoreña informó la sanción que le dio la FIFA por los insultos racistas.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

La FIFA ya definió el castigo.
© Getty ImagesLa FIFA ya definió el castigo.

Después de varios días de desconcierto sobre la sanción que podía llegar a El Salvador, FIFA ya dio su veredicto. La Federación Salvadoreña de Fútbol ya conoce, de manera oficial, la sanción luego de los insultos racistas y discriminatorios por parte de la afición contra los jugadores de Surinam.

FESFUT anunció la sanción de la FIFA

A través de un comunicado oficial, la FESFUT informó que la FIFA le impuso dos medidas que deberá cumplir de manera obligatoria. Primero, una multa de 62,715 dólares (50,000 francos suizos) que “deberá invertirse en un plan integral contra la discriminación“.

La otra sanción está vinculada con la afición que estará presente en el próximo partido de la Selección de El Salvador por las Eliminatorias camino al Mundial 2026. La Selecta no podrá vender todas las entradas, ya que la FIFA le ordenó que reduzca en un 15% el aforo del Estadio Cuscatlán.

Publicidad
Mensaje para El Bolillo Gómez: Legionario que ha estado al margen de la Selección de El Salvador levanta la mano para ser convocado

ver también

Mensaje para El Bolillo Gómez: Legionario que ha estado al margen de la Selección de El Salvador levanta la mano para ser convocado

Con esta información oficial, El Salvador no podrá ocupar los 45,000 espacios disponibles que tiene el Cuscatlán. Deberán asistir como máximo cerca de 38,000 aficionados. Al mismo tiempo, la FIFA ordenó que esta reducción de aforo se realice en las gradas detrás de las porterías.

Luego de comunicar las sanciones, la FESFUT hizo un pedido a la afición salvadoreña para los próximos encuentros. “El futuro de nuestro fútbol depende del comportamiento en los estadios. Cada insulto o acto discriminatorio afecta directamente a nuestra Selección Nacional y puede acarrear sanciones más severas“, avisó.

Publicidad
El comunicado oficial de la FESFUT tras la sanción.

El comunicado oficial de la FESFUT tras la sanción.

Con esta noticia ya confirmada, el seleccionado comandado por el Bolillo Gómez tendrá su estadio al 100 para recibir a Guatemala. Sólo tendrá que cumplir este castigo de aforo reducido el próximo 10 de octubre cuando enfrente a Panamá.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Limpieza en La Sele: Piojo Herrera borra a una figura que parecía tener su lugar asegurado
Costa Rica

Limpieza en La Sele: Piojo Herrera borra a una figura que parecía tener su lugar asegurado

Nathan Ordaz sorprende a El Salvador con su mensaje: "ya no importa"
El Salvador

Nathan Ordaz sorprende a El Salvador con su mensaje: "ya no importa"

Nathan Ordaz mantiene en vilo a El Salvador con noticia sobre su lesión
El Salvador

Nathan Ordaz mantiene en vilo a El Salvador con noticia sobre su lesión

“Error venir a Pumas”: Keylor Navas recibe el mensaje que jamás imaginó
Costa Rica

“Error venir a Pumas”: Keylor Navas recibe el mensaje que jamás imaginó

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo