Hizo el cariño a un lado: Bolillo Gómez lanza advertencia a Panamá antes de visitarla con El Salvador rumbo al Mundial 2026

La Selección de El Salvador continúa con su preparación en la cancha sintética de FESA, afinando los últimos detalles antes de afrontar sus partidos de cierre en las eliminatorias mundialistas. El técnico Hernán Darío “Bolillo” Gómez explicó que en esta etapa del proceso ha decidido reducir la carga física para que los jugadores lleguen con toda su energía a los compromisos ante Surinam y Panamá.

“Lo que más hemos trabajado es orden, mucho trabajo táctico. Y en la parte ofensiva, muchas sociedades, mucha elaboración. Son esas tres cosas nomás”, expresó el estratega colombiano, quien ha priorizado el funcionamiento colectivo sobre la exigencia física. El técnico indicó que el grupo ha mostrado buena disposición y alta intensidad, factores que considera fundamentales para enfrentar los dos últimos duelos del certamen.

Gómez también analizó los enfrentamientos que se avecinan. “La intensidad sí, así se ha jugado la eliminatoria. Los muchachos también han puesto intensidad, es un partido como nos han tocado a todos: parejos. No es un rival que haga mucha diferencia. Hemos jugado dos partidos con ellos y han sido parejos. Esperamos tener mejor suerte frente al arco contrario”, comentó, en referencia al choque ante Surinam y el posterior enfrentamiento con Panamá.

Sobre el análisis táctico de los próximos rivales, el “Bolillo” señaló que espera duelos cerrados en la mitad del campo, donde el orden y la concentración serán determinantes. “Son dos equipos muy ordenados. Va a haber una disputa fuerte en la mitad del campo, porque habrá mucha acumulación de jugadores ahí. Vamos a ver quién se impone con el balón después”, explicó el seleccionador, quien confía en que sus dirigidos logren controlar la posesión y marcar diferencia desde el juego colectivo.

El Bolillo Gómez advierte a Panamá

En cuanto a la parte física, el técnico detalló que el cuerpo técnico ha mermado la intensidad de los entrenamientos. “Es final de año ya, los muchachos tienen muchos trajines, y queremos que tengan toda su fuerza para el partido. Es un juego más tenso, porque ya termina la eliminatoria y todos los equipos del grupo aún tienen opciones de ir al Mundial”, enfatizó.

Finalmente, Gómez reconoció que El Salvador no tiene margen de error y que la concentración será clave para cerrar con dignidad el proceso. “Nosotros somos los que menos errores debemos cometer. Si ellos nos ganaron de cierta manera aquí, nosotros también podemos jugar igual allá y buscar el triunfo”, concluyó el entrenador, quien mantiene la esperanza de cerrar las eliminatorias con una actuación sólida y competitiva.

