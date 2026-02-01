El Salvador celebra la llegada de uno de sus seleccionados al futbol de Argentina

La portera salvadoreña Riley Meléndez fue confirmada este sábado como nuevo refuerzo de Ferro Carril Oeste, club que milita en la Primera A del fútbol femenino de Argentina, en una noticia que marca un paso importante para el crecimiento y la proyección internacional del fútbol de El Salvador.

Con su llegada al balompié argentino, Meléndez se convierte en la tercera futbolista salvadoreña en jugar en ese país sudamericano, siguiendo el camino de Alejandra Herrera Reyes (2015-2018) y Karen Landaverde (2015-2016), quienes en su momento defendieron la camiseta de River Plate.

A nivel de selección, Riley Meléndez debutó con la Selección Femenina de El Salvador bajo la dirección técnica de Eric Acuña, durante los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, torneo en el que la Azul y Blanco logró colgarse la medalla de plata.

La guardameta, de 22 años, es originaria de Springfield, Virginia, y cuenta con una sólida formación académica y deportiva tras completar su proceso universitario en Towson University, donde permaneció durante cinco años y disputó 85 partidos oficiales.

Durante su etapa en el fútbol universitario, Meléndez mostró números destacados al encajar 72 goles y registrar un total de 326 atajadas, consolidándose como una de las porteras más confiables de su conferencia.

Su rendimiento le permitió ser reconocida en dos ocasiones como la mejor portera de la Coastal Athletic Association, credenciales que ahora respaldan su salto al fútbol profesional en Argentina, donde buscará consolidarse y seguir elevando el nombre del fútbol femenino salvadoreño.