Fernando Palomo enfureció todo a Real Madrid con lo que dijo sobre el polémico penal de Mbappé: “Eres pésimo”

Fernando Palomo desató la polémica a través de su cuenta oficial en X, donde sus comentarios provocaron el enojo de muchos aficionados del Real Madrid.

El periodista se refirió a una acción controvertida en el triunfo agónico (2-1) del conjunto merengue ante el Rayo Vallecano, especialmente por el penal sancionado en los segundos finales y convertido por Mbappé.

Así enfureció Fernando Palomo a los aficionados del Real Madrid

La publicación de Fernando Palomo generó una fuerte controversia en redes sociales, luego de que calificara la jugada decisiva como un “penal para el rescate”, frase que muchos interpretaron como una crítica directa al arbitraje.



Los aficionados del Real Madrid, quienes no dudaron en manifestar su molestia en redes sociales. Muchos seguidores consideraron injusta su interpretación de la jugada y salieron en defensa del penal sancionado en el cierre del partido ante el Rayo Vallecano.

Entre los comentarios más repetidos se leyeron frases como “¿‘para el rescate’? Una patada en el estómago dentro del área es penalti”, “no hay disputa de balón, es clarísimo” y “como analista eres pésimo, Fernando”, reflejando el fuerte enojo de un sector madridista que acusó al periodista de falta de objetividad y avivó aún más la polémica en el entorno merengue.





Así fue la jugada polémica

Brahim Díaz logró ingresar al área rival con intención ofensiva y generó una acción de peligro, pero en el intento por despejar el balón, Nobel Mendy terminó golpeando al futbolista marroquí.

El contacto se produjo dentro del área cuando el defensor buscó rechazar la pelota, acción que derivó en una jugada polémica y encendió el debate arbitral.

