Fito Zelaya le dijo que "no venda humo" a ex presidente de Alianza FC

Este sábado, Rodolfo Zelaya protagonizó un cruce con Lisandro Pohl, quien fuera presidente de Alianza FC durante una década. Todo comenzó cuando “Fito” respondió a un video en el que el empresario se jactaba de ser pionero en cuanto al cumplimiento de los derechos salariales de los futbolistas.

“Yo hice muchas cosas que nadie hacía, por ejemplo la pretemporada, fui el primer equipo que empezó a pagar el 50%, porque antes no le pagaban la pretemporada, empezaban a cobrar desde el primer día. Después, una semana antes del campeonato ya lo consideraba 100%”, dijo Pohl en los Ex del Fútbol.

La respuesta de Zelaya fue contundente: “No cambió mayor cosa para el bien de nuestro fútbol. Usted sabe que lo aprecio mucho pero el fútbol sigue igual después de 20 años. No venda humo jaja”. Al final, Pohl siguió defendiendo su gestión y Zelaya le puso punto final al intercambio de forma amena.

Esta es la segunda vez que Pohl es señalado por uno de sus ex jugadores. Días atrás, Alexander Larín lo acusó de no haber hecho lo suficiente para cambiar el estado de situación respecto a los salarios de los jugadores: “Por qué cuando usted pudo profesionalizar los contratos siendo presidente no lo hizo? Pudo haber marcado el rumbo, no cree?”.