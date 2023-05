El futbol de El Salvador está viviendo un momento tenso, en especial desde que se decidió finalizar el Torneo Apertura 2023 por la tragedia en El Cuscatlán, por lo que prácticamente se ha vuelto una guerra entre jugadores y dirigentes por diferentes circunstancias.

Ahora el involucrado es el salvadoreño Alexander Larín, quien no dudó en responderle a Lisandro Pohl, expresidente de Alianza, luego que este hablara de su gestión en los albos y del tema del contrato de los jugadores, algo que no le gustó para nada al defensor.

“Interesante dato, la verdad ya es tiempo de corregir esta situación y aquellos que no puedan pues que se salgan del fútbol, fácil. En promedio al jugador se le está pagando casi 6 meses de salario por año, en la forma como se ha venido manejando él fútbol en los últimos años”, redactó Pohl en su cuenta oficial de Twitter,

A lo que Larín no tardó en responderle de manera contundente: “¿Y por qué ahora si es interesante? Porque cuando usted pudo profesionalizar los contratos siendo presidente no lo hizo ? Pregunto ? Pudo haber marcado el rumbo … no cree ?”.

Lisandro Pohl fue presidente de Alianza del 2008 al 2020, en el que coincidió con Alexander Larín entre el 2016 y 2018, así como en el 2019 y 2020, pero todo parece ser que no habían buenos términos