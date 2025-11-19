Castigado por la FIFA: El Salvador recibe una contundente sentencia después de quedarse afuera del Mundial 2026 que golpea al Bolillo Gómez

El Salvador se quedó de manera temprana sin chances de clasificarse al Mundial 2026, antes de la última fecha de las Eliminatorias Concacaf. Y una vez cerrado el proceso, las críticas y las malas noticias no se hicieron esperar. Se sumaron a las que ya habían llegado.

FIFA actualizó su ranking y La Selecta sufrió un golpe importantísimo, luego de haber peleado hasta la fase final de la clasificación. Esta decepción casi que no tiene consuelo, por lo que hasta tambalea el puesto de Hernán Darío Gómez, muy criticado

ver también Todo El Salvador en llamas por la decisión que tomó Bolillo Gómez tras la derrota que le dio a Panamá la clasificación al Mundial 2026

Para dicho conteo, el equipo de FESFUT se vio duramente perjudicado, tanto a nivel regional como en todo el mundo. Los resultados negativos se reflejaron en este mismo cálculo, por lo que tuvieron una caída de proporciones históricas.

FIFA actualiza el ranking mundial y llega un nuevo castigo para Bolillo Gómez

El Salvador se convirtió en la selección nacional que mayor cantidad de puestos bajó en la última actualización del ranking internacional. Por los resultados que le tocó sufrir durante las Eliminatorias al Mundial 2026, descendió seis posiciones.

De esta manera, La Selecta quedó colocada en el lugar 100 del conteo. Estados Unidos, México y Canadá continúan como las mejores posicionadas de Concacaf en todo el planeta. Por su parte, Haití subió cuatro peldaños hasta pararse 84.

Castigo de la FIFA para El Salvador: descendió seis puestos en el ranking oficial.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo le fue a El Salvador en las Eliminatorias al Mundial?

Guatemala cerró su participación en la tercera fase con ocho puntos, uno por debajo de Surinam, clasificado al repechaje. Panamá se quedó con el boleto directo al Mundial 2026, mientras que El Salvador ocupó el último puesto.