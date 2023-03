Con el tramo final de la fase de grupos en la Liga de Naciones de la Concacaf 2022-23 a la vuelta de la esquina, en las últimas horas se ha confirmado una noticia que ataña principalmente a México y a Estados Unidos, aunque también afecta a la Selección Nacional de El Salvador.

Luego de tantas idas y vueltas, Alejandro Zendejas definió su futuro: no jugará para México y sí para el cuadro de las Barras y las Estrellas. “Estoy muy orgulloso de ser mexico-americano. Los valores de ambas culturas me han hecho la persona que soy hoy y he tenido el privilegio de vivir en ambos países”, comienza la carta a través de la cual hizo pública su elección.

LEER MÁS: El Salvador confirmó un nuevo nacionalizado para la Nations League

El atacante del Club América, quien en la anterior Liga MX promedió 6 goles y 3 asistencias, expresó su agradecimiento con el Tri y Estados Unidos por las oportunidades que le brindaron a él y a su familia. Empero, explicó que para tomar una decisión así “yo creo que debes seguir a tu corazón. El mío me dice que mi futuro está representando a Estados Unidos“.

Zendejas, convocado para el juego ante El Salvador

“Estoy emocionado por este siguiente capítulo y por trabajar para ganarme un lugar con el USMNT. Gracias a todos por su increíble apoyo”, finaliza la misiva de Zendejas, a quien la selección norteamericana ya le dio la bienvenida en sus redes sociales, anunciando que el jugador ya se “comprometió”.

Así las cosas, el extremo de 25 años será convocado por Gregg Berhalter (quien volvería al banquillo) para la próxima fecha FIFA en la que Estados Unidos se enfrentará por Nations League a Granada y El Salvador, el lunes 27 de marzo. En dicho juego, La Selecta de Hugo Pérez buscará ratificar al liderato del Grupo D, en donde aventaja por un punto a los estadounidenses.