Comenzó marzo, un mes que para la Selección de El Salvador será decisivo. El miércoles 22 se enfrentará a Honduras en Los Ángeles, en un amistoso de preparación para el juego contra Estados Unidos por Liga de Naciones de la Concacaf 2022-23, que tendrá lugar el lunes 27 en Ohio y estará enmarcado en la última fecha del Grupo D.

A priori, los cuscatlecos deberán ganar ese partido para asegurar el primer lugar y así clasificar al final four (lo único que les falta, pues ya sacaron boleto para la Copa Oro). De momento suman 5 puntos y el USMNT, 4. Pero los dirigidos por Anthony Hudson chocarán antes contra Granada, rival al que deberían vencer y que marcha último con una unidad.

Sin embargo, el cuerpo técnico de Hugo Pérez está en vilo por la situación ambigua de uno de sus seleccionados: Erick Cabalceta. El defensor central del Alajuelense de Costa Rica le comentó a Diario El Salvador que estará disponible para afrontar ambos compromisos. Aunque el propio estratega indicó que el panorama que él tiene es otro.

"Recibimos una nota de su equipo en la que se nos notificó que Erick estaba de baja porque tiene un problema físico. Mientras eso no se arregle y él regrese a entrenar y jugar, no podría decir si será convocado a la selección. No podemos hacer nada ahora en su caso. La información que he recibido es que el jugador tiene un problema físico. Será su club el que tiene que darle el visto bueno", le dijo Pérez al mismo medio.

El ex Catania no fue citado en la reciente derrota 1-0 de la Liga ante Puntarenas en la Primera División tica debido a una "sobrecarga muscular", según indicó el cuadro Rojinegro, por lo que resta ver cómo progresa en los próximos días. Recordemos que Cabalceta ha tenido pocas convocatorias a La Selecta, pero aún así ha rendido a buen nivel y es del gusto de Pérez.