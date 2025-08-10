Es tendencia:
Municipal vs Comunicaciones: a qué hora y cómo ver hoy en TV el Clásico 334 en USA

Todos los detalles para ver el partido entre Rojos y Cremas en Estados Unidos por la Liga Nacional de Guatemala.

Por Maximiliano Mansilla

Rodrigo Saravia, ex Comunicaciones, y Rafael Morales en plena disputa por la bola durante uno de los Clásicos.
Este domingo, Municipal y Comunicaciones se citarán en el Estadio “El Trébol” para disputar el Clásico 334 en lo que será el epílogo de la cuarta jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala.

Ambos equipos necesitan derrotar a su archirrival para traer algo de calma luego de rendimientos que no contentaron a sus respectivas aficiones. El caso más marcado es el de los Rojos: tras el empate 1-1 con Sporting San Miguelito de Panamá por la Copa Centroamericana, desde las gradas bajó el grito de “¡Fuera, (Mario) Acevedo!”.

El DT nicaragüense acumula tres empates y dos victorias hasta el momento en el plano nacional, siendo la última un 1-0 sobre Cobán Imperial. Mientras que al equipo del mexicano Roberto Hernández se le está teniendo más paciencia: debutó ganándole 2-0 a Mictlán, pero luego cayó 1-0 ante Mixco y empató 2-2 con Guastatoya gracias al doblete de Darwin Lom, quien lleva ya 3 goles.

Mario Acevedo lo pidió: Municipal consigue un refuerzo desde Europa que sorprende a Guatemala

¿Cuándo juega Municipal vs. Comunicaciones?

Municipal recibirá a Comunicaciones hoy, domingo 10 de agosto, desde las 19:00 horas (ET) de Estados Unidos.

  • ET: 7 p.m.
  • CT: 6 p.m.
  • MT: 5 p.m.
  • PT: 4 p.m.
¿Cómo ver a los Rojos vs. Cremas en USA?

El partido de Municipal – Comunicaciones se podrá ver en Estados Unidos a través de TeleCentro (canal 429 de DIRECTV).

Tabla de posiciones EN VIVO de la Liga Nacional de Guatemala

