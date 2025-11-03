Es bien vista por FIFA: Bukele confirmó la fuerte decisión que tomaría en El Salvador si llega a ser presidente de la Fesfut

El próximo 12 de diciembre, se elegirá a las nuevas autoridades que estarán al mando de la FESFUT (Federación Salvadoreña de Fútbol) hasta 2029 y marcarán la salida del Comité Regularizador, presidido por el panameño Rolando González, instaurado por disposición de la FIFA hace ya tres años.

A falta de más de un mes para las elecciones, Yamil Bukele, presidente del INDES (Instituto Nacional de los Deportes), es el único candidato que se presentó: ya oficializó la planilla que lo acompañará e integraría el nuevo Comité Ejecutivo en caso de ganar, con la presencia de Samuel Gálvez, presidente de la Primera División y, meses atrás, aspirante a disputarle el poder.

Este lunes, en diálogo con el programa radial La Tribu FM, Bukele explicó que eligió al “Comandante” por su “recorrido” y por ser “una de las personas de la Primera División con las que más relación he tenido”. Pero también se animó a hablar sobre una de las reformas que buscaría impulsar si llega a la presidencia de la Federación.

¿El VAR llegaría al fútbol salvadoreño con Bukele?

Durante la entrevista, Yamil Bukele hizo un diagnóstico tajante: “El fútbol salvadoreño está quebrado, entonces vamos a inyectarle y hacerle una reingeniería“. Como parte de los cambios en pos de su crecimiento, el jerarca adelantó que impulsaría la llegada de una alternativa al tradicional VAR.

ver también El Salvador vs. Corea del Norte: ¿A qué hora y cómo ver por TV y ONLINE el debut de La Selecta? Mundial Sub 17 Qatar 2025

“Vamos a darle las herramientas y las ideas (a la máxima categoría) para cambiarlo. El fútbol necesita mejorar administrativamente; competitivamente, las bases de competencia son muy débiles; la cantidad de equipos hay que analizarla, ver si van a estar todos o hay que disminuirla; fortalecer el licenciamiento de clubes; ver la tecnología, sí, la llevo al fútbol“, mencionó.

Su objetivo es aplicar el FVS (Football Video Support), que la FIFA probó por primera vez en el último Mundial Sub-20 y no requiere de la presencia de un equipo arbitral en la cabina. Por ende, la intervención la piden los técnicos y solo tienen habilitadas dos revisiones por partido. “El VAR sale muy caro. Este sistema vamos a tratar de aplicarlo en El Salvador“, dijo Bukele.

Publicidad

Publicidad

Hasta el momento, la única liga de Centroamérica que implementó el VAR es la de Costa Rica. El próximo país que aplicaría el videoarbitraje sería Guatemala, según anticipó el presidente de su Federación, Gerardo Paiz.