Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Fuera de Alajuelense: Machillo Ramírez le marcó la salida a una promesa y ahora jugará en un rival directo

Pese a que todavía resta jugar la final ante Saprissa, en Alajuelense van armando la plantilla para el 2025 y borraron a una de sus promesas.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Sigue a FCA en Google!
Machillo Ramírez toma una fuerte decisión.
© La Nación.Machillo Ramírez toma una fuerte decisión.

La Liga Deportiva Alajuelense todavía pelea por cerrar de la mejor manera el torneo, pero puertas adentro ya comenzó a tomar decisiones pensando en el próximo semestre.

Una de ellas marca la salida de un joven futbolista que no logró consolidarse bajo la gestión de Óscar Ramírez y que continuará su carrera en un rival directo dentro del fútbol nacional. Pese a que parecía ser una de las grandes promesas manudas, no contó con minutos en este torneo.

¿Quién es la promesa que se va de Alajuelense?

Se trata del defensor Farbod Samadian, quien deja la Liga Deportiva Alajuelense. Antes de que finalice el Apertura 2025, Machillo le marcó la salida y el futbolista comenzó a negociar con otro club para continuar su carrera.

Hoy, fue anunciado oficialmente como nuevo refuerzo del Puntarenas FC para el Torneo de Clausura 2026. El conjunto porteño confirmó la llegada del zaguero en condición de préstamo, apostando por su proyección y juventud para fortalecer la zona defensiva.

Samadian seguirá su carrera en Puntarenas. (Foto: Puntarenas)

Samadian seguirá su carrera en Puntarenas. (Foto: Puntarenas)

Samadian, de apenas 20 años, tuvo escasa participación con el equipo rojinegro desde su arribo procedente del Club Sport Cartaginés. A pesar de ser considerado una promesa, no logró sumar minutos importantes en el primer equipo manudo, situación que terminó empujando su salida en busca de continuidad y rodaje.

Publicidad
Era una de las joyas de Alajuelense junto a Alonso Martínez, ganó dos títulos y ahora jugará para un rival directo en Costa Rica

ver también

Era una de las joyas de Alajuelense junto a Alonso Martínez, ganó dos títulos y ahora jugará para un rival directo en Costa Rica

Ahora, el defensor vestirá la camiseta naranja con el objetivo de relanzar su carrera en el Puerto, donde ya fue presentado de manera oficial mediante publicaciones y un video difundido en las redes sociales del Puntarenas FC. Mientras tanto, en Alajuelense continúan los movimientos internos, con Machillo Ramírez afinando decisiones que marcarán el rumbo del plantel para el próximo campeonato.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Machillo Ramírez dice que la Liga tuvo desventaja
Liga Deportiva Alajuelense

Machillo Ramírez dice que la Liga tuvo desventaja

Machillo Ramírez explica qué pasó realmente Washington Ortega
Liga Deportiva Alajuelense

Machillo Ramírez explica qué pasó realmente Washington Ortega

Vladimir Quesada confirma lo peor: los detalles de la lesión de Óscar Duarte
Deportivo Saprissa

Vladimir Quesada confirma lo peor: los detalles de la lesión de Óscar Duarte

“Una decisión mala y tonta”: el Piojo Herrera liquidó a Osael Maroto
Costa Rica

“Una decisión mala y tonta”: el Piojo Herrera liquidó a Osael Maroto

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo