Fuera de Alajuelense: Machillo Ramírez le marcó la salida a una promesa y ahora jugará en un rival directo

La Liga Deportiva Alajuelense todavía pelea por cerrar de la mejor manera el torneo, pero puertas adentro ya comenzó a tomar decisiones pensando en el próximo semestre.

Una de ellas marca la salida de un joven futbolista que no logró consolidarse bajo la gestión de Óscar Ramírez y que continuará su carrera en un rival directo dentro del fútbol nacional. Pese a que parecía ser una de las grandes promesas manudas, no contó con minutos en este torneo.

¿Quién es la promesa que se va de Alajuelense?

Se trata del defensor Farbod Samadian, quien deja la Liga Deportiva Alajuelense. Antes de que finalice el Apertura 2025, Machillo le marcó la salida y el futbolista comenzó a negociar con otro club para continuar su carrera.

Hoy, fue anunciado oficialmente como nuevo refuerzo del Puntarenas FC para el Torneo de Clausura 2026. El conjunto porteño confirmó la llegada del zaguero en condición de préstamo, apostando por su proyección y juventud para fortalecer la zona defensiva.

Samadian seguirá su carrera en Puntarenas. (Foto: Puntarenas)

Samadian, de apenas 20 años, tuvo escasa participación con el equipo rojinegro desde su arribo procedente del Club Sport Cartaginés. A pesar de ser considerado una promesa, no logró sumar minutos importantes en el primer equipo manudo, situación que terminó empujando su salida en busca de continuidad y rodaje.

Ahora, el defensor vestirá la camiseta naranja con el objetivo de relanzar su carrera en el Puerto, donde ya fue presentado de manera oficial mediante publicaciones y un video difundido en las redes sociales del Puntarenas FC. Mientras tanto, en Alajuelense continúan los movimientos internos, con Machillo Ramírez afinando decisiones que marcarán el rumbo del plantel para el próximo campeonato.