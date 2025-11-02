Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
El Salvador

Mientras Bolillo Gómez está por quedar afuera del Mundial 2026, Alex Roldán confirma su gran salto lejos de El Salvador

Alex Roldán sorprende a Bolillo Gómez con un salto a la élite mientras El Salvador desfila por la cornisa en su camino al Mundial 2026.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
Alex Roldán sorprende a El Salvador.
© Instagram / X.Alex Roldán sorprende a El Salvador.

Alexander Roldán León nació el 28 de julio de 1996 en Artesia, California, pero gracias a la herencia de su madre Ana, tuvo la posibilidad de representar a El Salvador en el plano internacional.

Su debut con La Selecta llegó en julio del 2021, y desde entonces llegó a acumular 25 partidos y 3 goles con la camiseta azul. Sin embargo, en 2023, el lateral que milita en el Seattle Sounders de la MLS anunció su renuncia indeclinable al combinado nacional, y desde entonces no volvió a aceptar convocatorias, ni bajo el ciclo de David Dóniga ni con Hernán “Bolillo” Gómez al mando.

“Deberían quitarle los puntos”: El futbol de El Salvador conoce exigencia que impacta a todos en la liga

ver también

“Deberían quitarle los puntos”: El futbol de El Salvador conoce exigencia que impacta a todos en la liga

Un vacío difícil de llenar

La ausencia de Roldán no ha dejado de hacerse sentir hasta el día de hoy. El Salvador está al borde del fracaso en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026: es último del Grupo A en la ronda final, con solo 3 puntos, y viene de perder sus últimos tres partidos como local en el Estadio Cuscatlán.

Alex Roldán le dio la espalda a El Salvador (La Selecta).

Alex Roldán le dio la espalda a El Salvador (La Selecta).

En este proceso clasificatorio, quien ocupa el puesto del que otrora se había adueñado Roldán es Jefferson Valladares, futbolista de 22 años que milita en el Municipal Limeño de la primera división cuscatleca.

Alex Roldán da un salto a la élite

Y mientras Bolillo Gómez intenta sostener un proyecto que tambalea, la realidad de Roldán en la MLS es totalmente distinta: este domingo, Sofascore incluyó al lateral salvadoreño en el equipo ideal del mes de octubre entre jugadores latinoamericanos que militan fuera de la región. Con una calificación promedio de 7,33, el legionario fue una de las figuras más consistentes del Seattle Sounders durante ese período.

Publicidad
(Sofascore).

(Sofascore).

No es Nathan Ordaz: El Bolillo Gómez tiene definido al primer legionario de El Salvador para enfrentar a Surinam y Panamá

ver también

No es Nathan Ordaz: El Bolillo Gómez tiene definido al primer legionario de El Salvador para enfrentar a Surinam y Panamá

El lateral de 29 años compartió alineación con figuras de la talla de Lionel Messi, Nicolás Otamendi, Federico Valverde y Luis Díaz. Además, se codeó con otras dos figuras centroamericanas: el costarricense Orlando Galo, jugador del Riga FC, y el panameño Andrés Andrade, que defiende el escudo del LASK austríaco.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Guatemala festeja la última decisión del Bolillo Gómez en El Salvador
Fútbol Internacional

Guatemala festeja la última decisión del Bolillo Gómez en El Salvador

Golpe a Guatemala: la noticia que favorece a Panamá y revive la ilusión de Bolillo Gómez rumbo al Mundial 2026
Fútbol Internacional

Golpe a Guatemala: la noticia que favorece a Panamá y revive la ilusión de Bolillo Gómez rumbo al Mundial 2026

El Salvador consigue regresos esperados desde Estados Unidos
El Salvador

El Salvador consigue regresos esperados desde Estados Unidos

Luis Fernando Tena ya tiene la incorporación que tanto esperaba en la Selección de Guatemala
Guatemala

Luis Fernando Tena ya tiene la incorporación que tanto esperaba en la Selección de Guatemala

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo