Mientras Bolillo Gómez está por quedar afuera del Mundial 2026, Alex Roldán confirma su gran salto lejos de El Salvador

Alexander Roldán León nació el 28 de julio de 1996 en Artesia, California, pero gracias a la herencia de su madre Ana, tuvo la posibilidad de representar a El Salvador en el plano internacional.

Su debut con La Selecta llegó en julio del 2021, y desde entonces llegó a acumular 25 partidos y 3 goles con la camiseta azul. Sin embargo, en 2023, el lateral que milita en el Seattle Sounders de la MLS anunció su renuncia indeclinable al combinado nacional, y desde entonces no volvió a aceptar convocatorias, ni bajo el ciclo de David Dóniga ni con Hernán “Bolillo” Gómez al mando.

Un vacío difícil de llenar

La ausencia de Roldán no ha dejado de hacerse sentir hasta el día de hoy. El Salvador está al borde del fracaso en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026: es último del Grupo A en la ronda final, con solo 3 puntos, y viene de perder sus últimos tres partidos como local en el Estadio Cuscatlán.

Alex Roldán le dio la espalda a El Salvador (La Selecta).

En este proceso clasificatorio, quien ocupa el puesto del que otrora se había adueñado Roldán es Jefferson Valladares, futbolista de 22 años que milita en el Municipal Limeño de la primera división cuscatleca.

Alex Roldán da un salto a la élite

Y mientras Bolillo Gómez intenta sostener un proyecto que tambalea, la realidad de Roldán en la MLS es totalmente distinta: este domingo, Sofascore incluyó al lateral salvadoreño en el equipo ideal del mes de octubre entre jugadores latinoamericanos que militan fuera de la región. Con una calificación promedio de 7,33, el legionario fue una de las figuras más consistentes del Seattle Sounders durante ese período.

El lateral de 29 años compartió alineación con figuras de la talla de Lionel Messi, Nicolás Otamendi, Federico Valverde y Luis Díaz. Además, se codeó con otras dos figuras centroamericanas: el costarricense Orlando Galo, jugador del Riga FC, y el panameño Andrés Andrade, que defiende el escudo del LASK austríaco.