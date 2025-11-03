El Salvador vs. Corea del Norte: ¿A qué hora y cómo ver por TV y ONLINE el debut de La Selecta? Mundial Sub 17 Qatar 2025

La Selección Sub-17 de El Salvador se prepara para un momento histórico, cuando haga su debut en el Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2025 ante Corea del Norte. Pero es que la ilusión es máxima en el país, que verá a una nueva generación defender el escudo nacional en el escenario juvenil más importante del planeta.

Este compromiso no solo marca el inicio de la competencia, sino también el retorno de El Salvador a un torneo FIFA juvenil, cargado de expectativas y esperanza.

Recordemos que tras 15 años de ausencia en este tipo de citas —la última presencia fue en el Mundial Sub-20 de Turquía 2013—, el combinado cuscatleco llega motivado por un proceso que ha demostrado carácter y crecimiento desde su clasificación.

El Salvador vs. Corea del Norte: ¿A qué hora juegan? Mundial Sub 17 Qatar 2025

Dicho partido entre la Selección de El Salvador y la Selección de Corea del Norte se disputará el martes 04 de noviembre a las 9:45 a.m. hora salvadoreña desde el complejo de Aspire Zone en Qatar.

El Salvador vs. Corea del Norte: ¿Cómo ver por TV y ONLINE el debut de La Selecta?

El debut de la Selección de El Salvador frente a Corea del Norte en el Mundial Sub-17 de Qatar 2025 podrá verse a través de la señal de Tigo Sports.

Pero también recordemos que todos los partidos del Mundial Sub 17 también se ofrecerán en directo por streaming en FIFA+ en más de 250 territorios de todo el mundo.

¿Cómo llega El Salvador?

El Salvador llega al Mundial Sub-17 con roce internacional y confianza tras una preparación exigente que incluyó una gira por Europa enfrentando a rivales de élite.

Cuando transcurría el mes de septiembre, la selección juvenil derrotó 3-1 al Atlético de Madrid y aunque cayó ante el Real Betis (2-0) y el Olympique de Marsella (5-1), esos encuentros fortalecieron su experiencia, ritmo competitivo y madurez colectiva.

¿Cómo llega Corea del Norte?

Corea del Norte arriba al Mundial Sub-17 con una base competitiva y experiencia internacional, después de clasificar como subcampeón del Grupo D en el torneo asiático.

Su boleto lo obtuvo sumando cinco puntos, tras empatar con Irán (1-1), derrotar con autoridad a Tayikistán (3-0) e igualar ante Omán (2-2). Será su sexta participación en esta categoría, con su última aparición registrada en India 2017.