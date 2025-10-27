Tras ser elegido por Bukele, Hugo Pérez le habla directo al Bolillo Gómez y aclara lo que todos en El Salvador querían saber

Mientras la Selección de El Salvador se aferra con uñas y dientes a sus ínfimas posibilidades de clasificar a la Copa del Mundo 2026, en la FESFUT (Federación Salvadoreña de Fútbol) comienzan a pensar en el proceso rumbo al 2030.

Por eso, Yamil Bukele, presidente del INDES (Instituto Nacional de los Deportes) y candidato a la presidencia del Comité Ejecutivo en las elecciones del próximo 12 de diciembre, confirmó el regreso de dos viejos conocidos: Hugo Pérez, ex entrenador de la Selecta, y Mauricio Cienfuegos, quien fungía como su asistente técnico.

“Hay mucho trabajo por hacer y tiempo perdido que recuperar”, reza parte del mensaje con el que Bukele presentó a los dos ex futbolistas. Su labor, explicó, consistirá en “dirigir el trabajo y el desarrollo deportivo de escuelas, visorias, campamentos selectivos y clínicas en la Subfederación Salvadoreña de Fútbol, que pronto se estará habilitando” en Estados Unidos.

¿Qué dijo Hugo Pérez sobre el Bolillo Gómez?

Tras ser anunciado por Yamil Bukele, Hugo Pérez ahondó todavía más en las tareas que desarrollará desde suelo estadounidense. Pero también le dedicó unas palabras a su colega Hernán “Bolillo” Gómez, quien se perfila para seguir en el banquillo de El Salvador después de las Eliminatorias.

Ante los rumores sobre un posible regreso al combinado patrio, del cual fue desvinculado en septiembre de 2023, Pérez fue tajante durante una transmisión en vivo de TikTok: “No estoy haciendo esto para volver a la Selección. Hay un entrenador trabajando y le deseo lo mejor. Estoy aquí para ayudar a Yamil con este proyecto que venimos conversando desde hace dos años y medio”.

Respecto a su labor, explicó que estará abocada a detectar y potenciar talentos con raíces salvadoreñas para la Sub-20 y la Sub-17, categoría en la cual las Copas del Mundo serán anuales. “Si están jugando ahí (MLS Next, ECNL o USL), es porque son talentosos. Necesitamos el apoyo de todos ustedes en Estados Unidos”, fue el pedido que le hizo el estratega a los juveniles y sus padres.

Hugo Pérez y Mauricio Cienfuegos comenzarán a trabajar con la FESFUT el 1 de noviembre. (Foto: INDES)

Las visorías no tienen fecha definida. Pero Pérez confirmó que empezarán en Atlanta, Washington D. C. y Houston, concluyendo en Los Ángeles. “Queremos formar selecciones potentes. Para eso se necesita mucho trabajo y paciencia”, sentenció.