Andrew Sorto: La nueva perla que deslumbra y que ilusiona a El Salvador para el futuro

Formado en las academias del LAFC y con profundas raíces salvadoreñas, Andrew Sorto comenzó a escribir su historia con la Azulita a base de goles, carácter y una personalidad que ya empieza a marcar diferencia en el Premundial Sub-17.

El gran héroe del debut de la selección salvadoreña Sub-17 fue el delantero centro Andrew Sorto, quien firmó un triplete en apenas 45 minutos, actuación que impulsó a El Salvador al liderato del Grupo F y encendió la ilusión mundialista.

Sorto, de 16 años, nació el 20 de marzo de 2008 en Santa Ana y actualmente milita en las academias de Los Ángeles FC. Pese a representar a El Salvador, el atacante cuenta con triple nacionalidad: salvadoreña, mexicana y estadounidense, una condición que realza aún más el valor de su elección deportiva.

Su crecimiento en el fútbol formativo de Estados Unidos ha sido constante. El delantero ha sido incluido en listas de los mejores jugadores en torneos de MLS Next, y en su participación más reciente con el conjunto angelino superó la barrera de los 15 goles, números que explican su rápida proyección. Actualmente ya forma parte del plantel Sub-19 del LAFC.

Zurdo, con buen remate de media distancia y personalidad para pedir la pelota, Sorto tiene en los disparos lejanos una de sus principales virtudes, algo que quedó reflejado en su primer gol con la Azulita. Además, es uno de los dos jugadores del LAFC convocados a este Premundial, junto a Aidan Carlos, quien representa a Estados Unidos.

Dentro del grupo, Andrew Sorto no solo destaca por su rendimiento, sino también por su actitud. No obstante, el delantero es duda para el próximo compromiso ante Cuba, debido a un proceso viral, y será el cuerpo técnico quien decida hasta último momento su disponibilidad para el duelo de este domingo 8.

