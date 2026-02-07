El dato negativo del futbol de El Salvador que provoca preocupación en El Bolillo Gómez

Nuevamente, tras analizar el desempeño de los clubes durante todo el año 2025, la IFFHS volvió a publicar su ranking mundial de clubes 2026 sin incluir a ningún equipo salvadoreño, una situación que confirma una tendencia negativa que se arrastra desde hace varias temporadas.

Aunque para muchos ya no resulta una novedad, lo cierto es que la ausencia del fútbol salvadoreño en esta clasificación se ha vuelto recurrente, reflejando el estancamiento de la Liga Mayor de Fútbol en el contexto internacional.

Lo verdaderamente llamativo es que el ranking contempla un total de 512 clubes y, aun así, ninguna institución nacional logra aparecer, lo que deja en evidencia la brecha competitiva que separa al balompié salvadoreño de otros mercados de la región.

Incluso, el listado incluye equipos de ligas poco mediáticas, como el Cavalier de Jamaica (puesto 512) y el Mount Pleasant Academy (puesto 225), así como al Diriangén de Nicaragua (puesto 237), clubes que han logrado mayor proyección internacional.

Estas son competiciones que rara vez son seguidas por el aficionado salvadoreño, salvo contadas excepciones, pero que hoy aparecen mejor posicionadas en el mapa mundial, un indicador claro de dónde se encuentra actualmente la liga local en términos de rendimiento y visibilidad.

Uno de los más atentos a esta realidad es Hernán Darío “el Bolillo” Gómez, técnico de la Selección de El Salvador, considerando que la base del combinado nacional proviene de la Liga Mayor. Datos como este generan preocupación, ya que reducen los reflectores internacionales sobre los jugadores locales, justo en el inicio de un nuevo proceso que exige crecimiento y mayor exposición.

