El Salvador vs. República Dominicana: a qué hora y cómo ver el amistoso de La Selecta por la Concacaf Series 2026

El Salvador y República Dominicana afrontarán un nuevo compromiso internacional dentro de la Concacaf Series 2026, en un partido que también servirá para observar rendimientos individuales y hacer ajustes pensando en los próximos retos oficiales.

La Concacaf Series 2026 nace como una alternativa dentro del calendario regional para aquellas selecciones que no consiguieron avanzar a la etapa definitiva de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Bajo ese formato, el torneo ofrece competencia y roce internacional en fechas FIFA, algo clave para mantener el ritmo y probar variantes.

En ese sentido, esta competición permite que equipos de Centroamérica y el Caribe continúen activos con partidos de buen nivel, útiles como preparación para futuros compromisos.

ver también Repechaje al Mundial 2026: formato, quiénes lo juegan, cuántas plazas se reparten y cómo ver en Centroamérica

El Salvador vs. República Dominicana: a qué hora y cuándo juegan por la Concacaf Series 2026

El Salvador y República Dominicana jugarán el jueves 26 de marzo de 2026, a las 5:00 PM Centroamérica y se disputará en el Estadio Cibao.

El Salvador vs. República Dominicana: dónde ver EN VIVO

El partido entre El Salvador y República Dominicana se podrá ver a través de Tigo Sports.

El Salvador vs. República Dominicana: dónde ver en USA

Estas son las opciones disponibles en Estados Unidos para seguir la transmisión del partido entre El Salvador vs. República Dominicana por la repesca camino al Mundial 2026:

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Fox Sports 1

fuboTV

Peacock

Foxsports.com

ViX

FOX Sports App

FOX one

Telemundo Deportes Ahora

¿Cómo llega El Salvador?

El Salvador llega a la Concacaf Series 2026 en un contexto complicado y con la necesidad de recomponer su camino, luego de quedar fuera de la fase final de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Además, recordemos que en la previa de este compromiso ante Dominicana, la selección tuvo un contratiempo que no pasó a mayores.

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La Selecta arrastra una racha adversa en sus presentaciones más recientes, con derrotas ante Panamá, Surinam y Guatemala en las Eliminatorias pasadas, por lo que afronta esta nueva competencia como una oportunidad para recuperar sensaciones, corregir su imagen y empezar a construir una versión más sólida.

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¿Cómo llega República Dominicana?

República Dominicana llega a la Concacaf Series 2026 con sensaciones positivas tras sus más recientes presentaciones, luego de vencer 1-0 a San Vicente y las Granadinas y empatar 0-0 ante Martinica en sus amistosos internacionales de noviembre.

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Tras su histórica clasificación a la Copa Oro 2025, la selección dominicana utiliza estos partidos para establecer una base sólida de cara a la próxima Liga de Naciones de Concacaf 2026-27, que iniciará en la segunda mitad del año.

Historial reciente

El Salvador 2 – 0 República Dominicana | 19 de Nov., 2019 | Concacaf Nations League

| 19 de Nov., 2019 | Concacaf Nations League República Dominicana 1 – 0 El Salvador | 10 de Sep., 2019 | Concacaf Nations League

| 10 de Sep., 2019 | Concacaf Nations League República Dominicana 1 – 2 El Salvador | 7 de Oct., 2011 | Eliminatorias CONCACAF

| 7 de Oct., 2011 | Eliminatorias CONCACAF El Salvador 3 – 2 República Dominicana | 2 de Sep., 2011 | Eliminatorias CONCACAF

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