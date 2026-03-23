Repechaje al Mundial 2026: formato, quiénes lo juegan, cuántas plazas se reparten y cómo ver en Centroamérica

La clasificación al Mundial 2026 ya está en su tramo definitivo, ya que en los próximos días se conocerán las seis selecciones que faltan para completar los 48 cupos del torneo. De esta manera, la Copa Mundial de la FIFA quedará con su lista cerrada de participantes para la edición que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Los boletos pendientes se resolverán por medio de los repechajes intercontinentales y europeos, programados del 26 al 31 de marzo. En esa fase, cada selección se jugará su última oportunidad en series de eliminación directa, en partidos que serán determinantes para sellar la clasificación.

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¿Cuál es el formato del repechaje al Mundial 2026?

El formato del repechaje cambia según la confederación. En el caso del Repechaje Intercontinental, se trata de un mini-torneo con seis selecciones que buscarán quedarse con las últimas dos plazas disponibles para el Mundial 2026. Todo ese proceso se disputará en México, específicamente en Monterrey y Guadalajara.

En Europa, el sistema es distinto. El Repechaje de la UEFA reparte cuatro boletos directos mediante cuatro rutas de eliminación directa. Cada ruta arranca con semifinales y, a partir de ahí, las selecciones avanzan hasta definir a los clasificados que completarán la cuota europea para la Copa del Mundo.

¿Quiénes juegan el repechaje rumbo al Mundial 2026?

El repechaje al Mundial 2026 se divide en dos torneos distintos. Por un lado está el Repechaje Intercontinental, que se jugará en México y contará con seis selecciones: Bolivia por Conmebol, Jamaica y Surinam por Concacaf, Irak por Asia, República Democrática del Congo por África y Nueva Caledonia por Oceanía. De ese mini-torneo saldrán los últimos dos clasificados a la Copa del Mundo.

Por otro lado aparece el Repechaje de la UEFA, en el que 16 selecciones europeas compiten por cuatro cupos adicionales. Entre los cruces de semifinales ya definidos están Italia vs. Irlanda del Norte, Ucrania vs. Suecia, Turquía vs. Rumania y Dinamarca vs. Macedonia del Norte.

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Créditos: FIFA

¿Cuántas plazas reparte el repechaje al Mundial 2026?

El repechaje para el Mundial 2026 reparte 6 plazas finales para completar los 48 equipos participantes.

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De ese total, 2 cupos se definen en el Repechaje Intercontinental, en el que participan seis selecciones, mientras que los otros 4 boletos salen del Repechaje de la UEFA, que organiza su propia repesca con 16 equipos.

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En total, estas instancias terminarán de completar la lista de clasificados a la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

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Repechaje al Mundial 2026: cómo ver en Centroamérica

En Centroamérica, la transmisión del repechaje al Mundial 2026 podrá seguirse a través de la señal de Tigo Sports en cada país.