Fernando Batista le haría un favor al próximo DT de Alajuelense: la decisión que festejan los manudos

En Liga Deportiva Alajuelense empezó oficialmente el cambio de página. Tras semanas de entrenamientos posteriores a la eliminación del Clausura 2026, el plantel recibió una noticia que marca el inicio de una nueva etapa: vacaciones para todos mientras el club define quién será el próximo entrenador.

La decisión no es casual. Con la salida de Óscar Ramírez todavía fresca, la dirigencia optó por frenar la actividad y darle aire a un grupo que venía golpeado tanto en lo físico como en lo anímico. A partir de ahora, el foco pasa a estar en los despachos, donde se definirá el nuevo rumbo del equipo.

En paralelo, el club ya proyecta movimientos en la planilla. Salidas, posibles fichajes y evaluaciones internas forman parte de una reestructuración que será inevitable tras un semestre por debajo de las expectativas. El nuevo técnico tendrá mucho que decir en ese armado, pero también recibirá un escenario particular.

El favor de Batista al nuevo entrenador de Alajuelense

Y es ahí donde aparece un factor inesperado que, puertas adentro, se interpreta como una buena noticia. Según informó Kevin Jiménez, Fernando Batista, actual seleccionador de Costa Rica, convocaría a varios futbolistas de Alajuelense para el próximo microciclo de la selección.

Batista convocará a varios de Alajuelense. (Foto: X)

El llamado está previsto para mediados de mayo y representa un alivio estratégico para el club. En medio del parón y la incertidumbre, varios jugadores tendrán la oportunidad de mantenerse en ritmo competitivo bajo la exigencia de la selección, algo que no todos podrán hacer durante estas semanas.

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No es un detalle menor. Mientras algunos futbolistas continúan en procesos de recuperación, otros podrán aprovechar este microciclo para sostener su nivel físico y llegar mejor preparados al inicio de la pretemporada. Un beneficio indirecto que, en el contexto actual, suma más de lo que parece.

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Además, para el futuro entrenador, este escenario también tiene un impacto positivo. Recibirá a varios jugadores con carga de trabajo reciente, evaluados en un entorno de alta exigencia, lo que puede facilitar el diagnóstico inicial del plantel.

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El punto negativo

Más allá de que es una buena noticia en general, existe la posibilidad de que haya un lesionado y que Alajuelense vuelva a sufrir lo mismo que el año pasado. Los manudos deberán rezar que ninguno se lastima durante este microciclo.

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En un momento donde todo está en revisión, cada pequeño detalle cuenta. Y aunque la convocatoria responde a necesidades de la selección, en Alajuelense se interpreta como un guiño que ayuda a ordenar el proceso.

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