“Despidiéndose”: Joel Campbell tomó una decisión en Alajuelense que dice mucho sobre su futuro

El cierre del Clausura 2026 no solo dejó dudas en lo deportivo para Liga Deportiva Alajuelense, también abrió varios frentes en cuanto a la continuidad de jugadores importantes. En medio de la reestructuración que vive el club tras la salida de Óscar Ramírez, uno de los nombres que más atención genera es el de Joel Campbell.

El delantero, que llegó como una de las grandes apuestas del proyecto rojinegro, nunca terminó de consolidarse como se esperaba. Entre altibajos en su rendimiento y un semestre irregular, su aporte quedó lejos de las expectativas que generó su regreso al fútbol nacional. A eso se suma un detalle clave: su contrato llegó a su fin, lo que deja su futuro completamente abierto.

En este contexto, cualquier señal toma un peso especial. Y en las últimas horas, una información revelada por el periodista Kevin Jiménez encendió todas las alarmas dentro del entorno manudo, dejando la sensación de que el ciclo del atacante podría estar llegando a su fin.

¿Qué decisión tomó Joel Campbell?

“Joel Campbell dio unas palabras al grupo ‘despidiéndose’ en caso de no seguir, el delantero aseguró que no sabe qué va a pasar con su futuro. El 10 manudo acabó contrato”, informó Jiménez, una frase que rápidamente empezó a circular y que no pasó desapercibida dentro del club.

Joel Campbell se despidió de sus compañeros. (Foto: Instagram)

El gesto no es menor. Más allá de que no haya una decisión oficial confirmada, el hecho de que Campbell haya tomado la palabra en ese tono frente a sus compañeros deja entrever que su continuidad no está garantizada y que la posibilidad de salida es real.

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En Alajuelense, la situación se analiza desde varios ángulos. Por un lado, el rendimiento del jugador en el último torneo no fue el esperado. Por otro, su peso dentro del vestuario y su trayectoria internacional siguen siendo factores a considerar en cualquier decisión.

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Sin embargo, el contexto del club también influye. Con un nuevo entrenador por llegar y una reestructuración en marcha, la dirigencia busca tomar decisiones que respondan a un nuevo proyecto, lo que podría dejar afuera a algunos nombres importantes.

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Datos Claves

Joel Campbell finalizó su contrato con Alajuelense tras concluir el Clausura 2026.

finalizó su contrato con Alajuelense tras concluir el Clausura 2026. Kevin Jiménez informó que el delantero se despidió preventivamente de sus compañeros.

informó que el delantero se despidió preventivamente de sus compañeros. Óscar Ramírez salió del equipo, provocando una reestructuración deportiva en la institución.